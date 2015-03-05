طرح یاوران نماز باید وارد بطن جامعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید قریش موسوی در همایش "شیوه های دعوت فرزندان به نماز" که ظهر پنجشنبه با حضوربانوان مبلغه دینی، فعالان فرهنگی، امام جماعت، طلاب حوزه علمیه استان در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد اظهارداشت: برای نهادینه شدن فرهنگ نماز باید از همه ظرفیت های موجود استفاده کنیم و دستگاههای اجرایی، نهادها و مردم در کار مشارکت جدی داشته باشند.

وی افزود: اگر ابعاد و فلسفه نماز را بخوبی بشناسیم می توانیم با روشهای منطقی، مردم بویژه جوانان را به این فریضه الهی علاقمند کرده و جذب کنیم.

رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین تصریح کرد: انتظار داریم با توجه به نقش مادران در تربیت دینی فرزندان، بانوان گرامی با شرکت در دوره های آموزشی با روشهای تاثیرگذار روز برای تشویق فرزندان به نماز آشنا شوند.

مشارکت مردم در ترویج فرهنگ نماز ضروری است

این مسئول فرهنگی یادآور شد: در مناسبتهایی مانند ایام فاطمیه، عاشورا، تاسوعا، ۲۷ رجب و میلاد حضرت ولیعصر(عج) که مردم خودجوش مشارکت می کنند برنامه ها حال و هوای دیگری دارد که امیدواریم در موضوع نماز هم این مشارکت صورت گیرد تا شاهد ترویج فرهنگ نماز در بطن جامعه باشیم.

