به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز علی صادقی در حاشیه سفر آیت الله نوری همدانی به شهرستان قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان قرچک طی روزهای اخیر خود را مهیای حضور مرجع عالیقدر آیت الله نوری همدانی کرده بود.

فرماندار قرچک افزود: ستاد برگزاری مراسم استقبال از آیت الله نوری همدانی نیز تشکیل و فضاسازی و تبلیغات محیطی مناسبی نیز به همین منظور صورت گرفت.

وی با اشاره به استقبال باشکوه مردم این شهرستان از آیت الله نوری همدانی گفت: استقبال مردم قرچک از آیت الله نوری همدانی در تاریخ ثبت شد و مردم ولایتمدار این شهرستان بار دیگر پیوند خود را با مرجعیت به نمایش گذاشتند.

شور و احساس مردم شهرستان قرچک وصف ناشدنی بود

صادقی ادامه داد: مردم شهرستان قرچک همواره نشان دادند که پیرو و دوستدار مرجعیت هستند و این مسأله را در مراسم استقبال از آیت الله العظمی نوری همدانی و حضور باشکوه در مسجد جامع این شهرستان نشان دادند.

این مسئول با اشاره به این نکته که شور و احساس مردم شهرستان قرچک از حضور آیت الله العظمی نوری همدانی در این شهرستان وصف ناشدنی است اضافه کرد: امروز صحنه های کم نظیری از شور و احساس مردم شهرستان قرچک نسبت به مقام مرجعیت به نمایش درآمد که قابل توصیف نیست.

وی تأکید کرد: حضور آیت الله نوری همدانی که در زمینه های مختلف پیشگام بوده و در عرصه جهاد و مبارزه نیز حضوری فعال داشتند مایه دلگرمی مردم و مسئولان قرچک شد و قطعا این سفر برکات مهمی برای مردم این دیار خواهد داشت.