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۱۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۶

صادقی:

استقبال مردم قرچک از آیت الله نوری همدانی در تاریخ ثبت شد

استقبال مردم قرچک از آیت الله نوری همدانی در تاریخ ثبت شد

قرچک-فرماندار قرچک با اشاره به استقبال باشکوه مردم این شهرستان از آیت الله نوری همدانی گفت: استقبال مردم قرچک از آیت الله نوری همدانی در تاریخ ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز علی صادقی در حاشیه سفر آیت الله نوری همدانی به شهرستان قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان قرچک طی روزهای اخیر خود را مهیای حضور مرجع عالیقدر آیت الله نوری همدانی کرده بود.

 فرماندار قرچک افزود: ستاد برگزاری مراسم استقبال از آیت الله نوری همدانی نیز تشکیل و فضاسازی و تبلیغات محیطی مناسبی نیز به همین منظور صورت گرفت.

وی با اشاره به استقبال باشکوه مردم این شهرستان از آیت الله نوری همدانی گفت: استقبال مردم قرچک از آیت الله نوری همدانی در تاریخ ثبت شد و مردم ولایتمدار این شهرستان بار دیگر پیوند خود را با مرجعیت به نمایش گذاشتند.

                  

شور و احساس مردم شهرستان قرچک وصف ناشدنی بود

صادقی ادامه داد: مردم شهرستان قرچک همواره نشان دادند که پیرو و دوستدار مرجعیت هستند و این مسأله را در مراسم استقبال از آیت الله العظمی نوری همدانی و حضور باشکوه در مسجد جامع این شهرستان نشان دادند.

این مسئول با اشاره به این نکته که شور و احساس مردم شهرستان قرچک از حضور آیت الله العظمی نوری همدانی در این شهرستان وصف ناشدنی است اضافه کرد: امروز صحنه های کم نظیری از شور و احساس مردم شهرستان قرچک نسبت به مقام مرجعیت به نمایش درآمد که قابل توصیف نیست.

وی تأکید کرد: حضور آیت الله نوری همدانی که در زمینه های مختلف پیشگام بوده و در عرصه جهاد و مبارزه نیز حضوری فعال داشتند مایه دلگرمی مردم و مسئولان قرچک شد و قطعا این سفر برکات مهمی برای مردم این دیار خواهد داشت.

کد مطلب 2512281

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