بازیکنان خارجی گرفتاری بوجود می آورند/ نایب رئیسی AFC قطعی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان که صبح امروز به مناسبت هفته درختکاری در پارک پردیسان نهالی را با نام درخت فوتبال کاشت، گفت: رشد این نهال مستلزم رسیدگی به آن است. اگر ما درختی بکاریم و به آن رسیدگی نکنیم و آب ندهیم، این درخت خشک خواهد شد و با اشکال روبرو میشود. از هر چیزی باید حمایت شود تا رشد کند و امیدوارم این نهالها که در کشورمان کاشته میشود با هر اسمی، رشد پیدا کند.
وی در ادامه افزود: ما امشب جلسهای با هیات رییسه AFC خواهیم داشت و در مورد برنامههای آیندهمان نظیر میزبانی جام ملتها 2019 و حضور اعضای فدراسیون در کنفدراسیون فوتبال آسیا گفتگو خواهیم کرد.
وی در خصوص میزبانی جام ملتها گفت: با توجه به امکاناتی که برای میزبانی جام ملتها از سوی این کنفدراسیون تعریف شده است، میخواهیم آن امکانات را نظیر استادیوم، حق پخش و سایر امکانات دیگر که مد نظر آنهاست فراهم کنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال در این خصوص ادامه داد: یک گروه چهار یا پنج نفره بعد از عید به ایران میآید که این نشان میدهد که میزبانی امارات هنوز قطعی نشده است و جلسههایی که برنامه ریزی شده است برای حمایت از میزبانی ماست.
وی درباره نایب رییسی خود در آسیا گفت: پست نایب رییسی در آسیا به صورت تک کاندیدایی شده است و ایران هم نامزد این پست در آسیا شده است و احتمالا در جلسهای که در اردیبهشت ماه برگزار میشود این سمت قطعی میشود.
کفاشیان درباره مخالفت کیروش با حضور آزمون و جهانبخش در تیم امید گفت: کیروش این دو بازیکن را از ما خواسته است ولی اولویت ما تیم امید است که باید برای بازیهای انتخابی المپیک 2016 به مصاف رقبایش برود. هفته آینده وی به ایران میآید و ما صحبتهایمان را با او انجام میدهیم.
کفاشیان همچنین افزود: ما در هر صورت جلسهای را میان خاکپور، کاشانی و کیروش برگزار میکنیم و صحبتهای آنها را میشنویم. بعد از عید تیم ملی بزرگسالان بازی تدارکاتی دارد ولی اولویت ما همچنان تیم امید است. این موضوع جزو سیاست های ماست و کی روش بر اساس سال آینده باید با این سیاست پیش برود.
کفاشیان درباره پروندههای تیمهای ایرانی در فیفا نیز اظهار کرد: این پروندهها همیشه در AFC بوده است و کمیته انضباطی فیفا هم مثل کمیته انضباطی خودمان فعال است. هر کس که از خانوادهاش قهر میکند، میرود در AFC از ما شکایت میکند.
رییس فدراسیون فوتبال درباره فعالیتهای ایران در فیفا نیز گفت: برنامهریزیهای ما باید دقیقتر باشد و همچنین دیپلماسی ورزشی ما نیز خوب باشد. در این راه باید تصمیمگیریهای منسجمتری داشته باشیم. همانطوری که ما در سالهای گذشته در کنفدراسیون فوتبال آسیا، یازده کرسی را در دست داشتیم.
کفاشیان در رابطه با تنظیم قرارداد با بازیکنان خارجی گفت: برای این قراردادها باید قانون منسجمی تنظیم شود. همیشه این بازیکنان خارجی که به ایران آمدهاند گرفتاریهایی را برای ما به وجود آوردهاند. قراردادها را باید محکم ببندیم که به هر دلیلی ما را در فیفا محکوم نکنند.
وی در خصوص ابهامات مالی فدراسیون نیز گفت: از اول هم ابهامات مالی وجود نداشت و ابهاماتی هم که بودند همان قبلتر برطرف شدند. وقتی پولی نیست چطور میشود که ابهام مالی وجود داشته باشد.
رییس فدراسیون فوتبال درباره زمان برگزاری مجمع گفت: مجمع یک ماموریتی را به ما داده بود که ما گزارشهای مالی را به آنها تحویل دهیم. ما گروهی را تشکیل دادیم تا گزارش حسابها را بررسی کنند. زمان تکمیل شدن گزارشات، مجمع برگزار میشود. ما سعی میکنیم مجمع را قبل از عید برگزار کنیم وگرنه مجمع بعد از عید برگزار میشود.
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