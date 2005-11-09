چرا شغل " نويسندگي " از ديد قانون كار و امور اجتماعي پنهان ماند ؟ / اظهارات جمعي از اهالي قلم در گفت و گو با مهر ( 2 )



نجف دريا بندري : اميدوارم نويسندگي هم به عنوان يك شغل به رسميت شناخته شود

نجف دريا بندري - نويسنده و مترجم ، گفت : واقعيت امر اين است كه " نويسندگي " تا همين اواخر در ايران ، كاري ضمني و ذوقي بوده است و تداوم آن بستگي به علاقه و استعداد افراد داشته است .









محمد علي سپانلو : اگر اين بحث در زمان نيما مطرح مي شد ، شايد او را يك " مخرب ادبي " مي دانستند تا شاعري حرفه اي !



اين نويسنده و مترجم ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : در سالهاي اخير اتفاقي در اين عرصه افتاده است ، يعني كم كم نويسندگي به امري حرفه اي تبديل مي شود ، در اين زمينه مي توانم به عنوان نمونه به آقاي محمود دولت آبادي اشاره كنم كه رسما " نويسنده " است و از همين راه هم زندگي مي كند و كتابهايش منتشر مي شود ، خود بنده هم كمابيش همين وضع را دارم يعني از راه نوشتن و ترجمه زندگي مي كنم و اين ، يك امر جديد است و سابقه اش در ايران ، از ده - بيست يا نهايتا سي سال ، بيشتر نيست .نجف دريابندري تصريح كرد : البته باز هم نويسندگاني هستند كه از شغل نوشتن و ترجمه كردن ؛ زندگي خود را مي گذرانند و با توجه به اين مسئله ، طبيعتا بايد به كار آنها به عنوان يك شغل نگاه شود .اين نويسنده و مترجم معاصر با اشاره به اين كه نبايد تعدادي از نويسندگان و شاعران كشور ، به اين دليل كه مشمول قانون كار و امور اجتماعي قرار نمي گيرند ، ازمزايا و تسهيلات اجتماعي محروم شوند ، ياد آور شد : " نويسنده " در استخدام جايي كه نيست ، من خيال نمي كنم بتوان در موضوع اخير - احتساب دو سال خدمت سربازي به عنوان سنوات بيمه در سوابق كاري نويسندگان - كاري كرد ، چون " نويسندگي " شغل به حساب نمي آيد و نويسنده ، خودش در استخدام فكر خودش است ، به تعبيري ديگر خودش كار مي كند .نجف دريابندري در پايان گفت و گو با مهر ، گفت : در اين كه نويسنده بايد مشمول قوانين حمايتي دولت و تسهيلات مردمشمول قرار بگيرد ، شكي نيست ، من اميدوارم كم كم نويسندگي هم به عنوان يك شغل ، جاي خودش را بازكرده و به رسميت شناخته شود ، البته در حال حاضر در ايران ، شايد بيشتر از پنج - شش تن نباشند كه از اين راه ( نويسندگي ) زندگي مي كنند ، اين تعداد به اندازه اي نيست كه برايشان جرياني ساخت اما در عين حال ، اين مسئله هم نبايد به حال خود رها شود .محمد علي سپانلو - شاعر و مترجم ادبي ، گفت : براي شناساندن " نويسندگي " به جامعه به عنوان يك " شغل " ، مجبوريم معيارهايي شكلي را مد نظر قرار بدهيم ، هرچند از اين گونه معيارها چندان هم نمي توان انتظار وفاداري داشت .









حميد سبزواري : كارفرماي اصلي همه " شاعران و نويسندگان متعهد " ملت ايران است

اين شاعر و مترجم ادبي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : يكي از اين معيارها مي تواند بحث " كتاب " باشد ، مثلا بگوئيم " در صورت داشتن چند كتاب ، پديد آورنده آنها بايد به عنوان نويسنده و حرفه اي شناخته شود ، البته طبيعي است كه در ادامه همين بحث ، موضوع كيفيت مطرح مي شود و معلوم نيست چه كسي يا كساني اين كيفيت را در آثار نويسندگان و پديدآورندگان فرهنگ مكتوب تشخيص بدهند .محمد علي سپانلو كه سردبيري نشريه " جشن كتاب " را با موضوع كتاب و كتابخواني بر عهده دارد ، تصريح كرد : موضوع به رسميت شناخته شدن نويسنده و نويسندگي به عنوان شغل ، بايد ابتدا درمجموعه خود نويسندگان و اهل قلم مطرح شود و مورد بحث و توافق قرار بگيرد ، مثلا بگوئيم هر نويسنده و شاعري كه حداقل پنج كتاب مستقل چاپ كرده است ؛ مي تواند به عنوان يك نويسنده حرفه اي محسوب شود .اين نويسنده و مترجم معاصر با اشاره به اين كه نبايد تعدادي از نويسندگان و شاعران كشور ، به اين دليل كه مشمول قانون كار و امور اجتماعي قرار نمي گيرند ، ازمزايا و تسهيلات اجتماعي محروم شوند ، ياد آور شد : در خصوص برداشتن قدم هاي اول براي به رسميت شناخته شدن نويسندگي ، يك كار ديگر هم مي توان كرد ، اين كه بگوئيم اگر استادان شناخته شده ادبيات و جامع شناسان ، نويسنده و شاعري را كه تعداد آثار چاپ شده اش ، حتي از پنج اثر هم كمتر باشد ، تاييد كنند ، آن فرد به عنوان نويسنده اي حرفه اي شناخته شود ، البته تمام اين حرف ها در حد پيشنهاد است ، جا دارد در خصوص موضوعي كه از اهميت بالايي هم برخوردار است ، فرهيختگان و عقلا انديشه و تدبير كنند ، علي رغم اين كه چاره اي جز لحاظ معيارهاي عيني و شكلي نداريم ، چرا كه معيارهاي ذهني و ارزشي مورد بحث و دعوا قرار خواهد گرفت .محمد علي سپانلو در پايان گفت و گو با مهر ، ياد آور شد : هيچگاه كارهاي بديع ، با موافقت محافل آكادميك روبرو نشده است ، اگر اين بحث - ضرورت به رسميت شناخته شدن نويسندگي - در زمان حيات " نيما يوشيج " مطرح مي شد ، ممكن بود هيچكس نيما را شاعري حرفه اي نداند و به او به عنوان شاعري نگاه شود كه ادبيات را تخريب كرده است ! پس ما هم نمي توانيم وارد بحث كيفيت بشويم ، اما در بحث كميت ، مي توانيم معيارهايي را تعيين كنيم و با اين تعريف قانوني ، اهل قلم هم بتوانند مانند يك كارمند يا كارگر ساده ، از مزاياي قانوني استفاده كنند .محمد حسين ممتحني ، مشهور به حميد سبزواري - شاعر ، گفت : علي رغم ميل باطني ام ، بگذاريد اين نكته تلخ را بازگو كنم كه در طول سالهاي گذشته ، به نسبت ساير اقشار ، حتي در ميان اهل قلم ، كمترين ميزان توجه به " شاعر " بوده ، درد دلهاي مفصلي هست كه اگر قرار به گفتن باشد ، مي گويم ، گرچه مجالي بيش از اينها را مي طلبد ...











عبدالرحيم سعيدي راد : دولت با تشكلها و نهادهاي صنفي مذاكره مي كند ، نه افراد

شاعر سرودها و نغمه هاي حماسي انقلاب و دفاع مقدس ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : در حال حاضر ، تعداد محدودي از شاعران هستند كه از چندين محل ، استفاده مي كنند و حقوق و مزايا مي گيرند و بسياري ديگر ، دستشان به هيچ جايي بند نيست و چيزي در اختيار ندارند ، اين اظهار نظر من از اين جهت است كه هيچ چيزي براي خودم نمي خواهم ، نيازي ندارم ، اما شاعران و نويسندگان بسياري را مي شناسم كه با انبوهي از مشكلات و نارسايي ها دست و پنجه نرم مي كنند .حميد سبزواري كه سرود حماسي " الله اكبر - خميني رهبر " را سروده است ، تصريح كرد : كارفرماي اصلي همه شاعران و نويسندگاني كه در مواقع و شرايط حساس انقلاب اسلامي احساس مسئوليت كردند و متعهدانه بدون هيچ چشمداشتي به انجام وظيفه پرداختند ، كل مملكت و كل ملت ايران بوده و هست ، اما دريغ كه همين افراد ، با مشكلات زيادي درگير هستند ، اما آنهايي كه براي منافع و مسائل خودشان گفتند و نوشتند و حتي در مقاطعي هم تلاش در گمراه كردن مردم ما داشتند ، همه جا تنعم و مزايا دارند ، اين وضعيت بايد تصحيح شود .اين شاعر معاصر با اشاره به اين كه نبايد تعدادي از نويسندگان و شاعران كشور ، به اين دليل كه مشمول قانون كار و امور اجتماعي قرار نمي گيرند ، ازمزايا و تسهيلات اجتماعي محروم شوند ، ياد آور شد : حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران بايد متوجه اهل قلم متعهد باشد ، البته اگر اين حمايت از راه قانوني صورت بگيرد ، بهتر است ، اين كه چون شغل شاعر و نويسنده به عنوان يك شغل و جايگاه رسمي در كشور شناخته نشده ، براي اين قشر مشكلات لاينحلي ايجاد شود ، قابل قبول نيست .حميد سبزواري كه اين روزها از كم تواني جسمي و عارضه به وجود آمده در دست راست بر اثر غفلت كادرپرستاري بيمارستان شريعتي تهران رنج مي برد ، در پايان گفت و گو با مهر ، گفت : اميدوارم براي حمايت جدي از فرهنگ و ادب متعهد اين سرزمين اسلامي ، كارهاي لازم صورت بگيرد .عبدالرحيم سعيدي راد - شاعر و منتقد ادبيات ، گفت : بايد ابتدا تعريف جامعي از " نويسندگي " شود و توسط نهاد يا تشكلي قانوني و رسمي ، مشخص شود كه به چه كساني با چه ويژگي هايي بايد عنوان " نويسنده " اطلاق گردد .









اين شاعر و منتقد ادبيات ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : در دستيابي به جايگاهي رسمي و قانوني براي نويسندگي و نويسنده درجامعه ما ، حتي مي توان ازتعريف هاي بين المللي نيز - اگر وجود داشته باشد - بهره برد .عبدالرحيم سعيدي راد كه به تازگي مجموعه شعري در ارتباط با " فلسطين " منتشر كرده است ، تصريح كرد : " نويسنده " حرفه اي كه قرار است به عنوان يك شاغل در جامعه شناخته شود ، به طور قطع ، بايد تعريفي براي خود داشته باشد ، بايد تفاوت كار او به عنوان كسي كه دائما در حال كشف و نوشتن است و زندگي اش هم از همين راه ، تامين مي شود ، كتاب هم منتشر كرده است با كسي كه در يك نشريه هفتگي يا رونامه ، مطلب يك ستون تحليلي يا ... را تامين مي كند ، كتابي هم ندارد ، مشخص و بيان شود .اين شاعر و منتقد ادبيات يادآور شد : در صورت مشخص شدن عملكرد يك نويسنده و ارائه تعريفي جامع از موقعيت حرفه اي او ، در مراحل بعدي مي توان به دفاع قانوني و حقوقي از او پرداخت و در اين زمينه اقداماتي را نيز به ثمر رساند ، تا زماني كه " نويسنده " و شرايط كاري اش شناخته نشود ، نمي توان از جايگاه حرفه اي او دفاع كرد .اين شاعر معاصر و منتقد ادبيات ، با اشاره به اين كه نبايد تعدادي از نويسندگان و شاعران كشور ، به اين دليل كه مشمول قانون كار و امور اجتماعي قرار نمي گيرند ، ازمزايا و تسهيلات اجتماعي محروم شوند ، به مهر ، ياد آور شد : به جز اين قانون كه نويسنده ها فعلا به دليل اين كه از ديد قانون كار ، شاغل به حساب نمي آيند ، تحت پوشش آن قرار نمي گيرند ، قوانين و تسهيلات ديگري هم هست كه جامعه نويسندگان ، شاعران و اهل قلم در صورت نبود منع قانوني مي توانند مانند ساير اقشار جامعه از آن استفاده كنند ، اما بايد همان گونه كه گفتم ، ابتدا تعريفي جامع از نويسندگي و نويسنده ارائه گردد ، از سويي ديگر ، در واقع ، اين تشكل يا نهادي صنفي و قانوني است كه مي تواند از طرف اهل قلم ، براي دريافت تسهيلات ، با دولت وارد مذاكره شود ، نه افراد .