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۱۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۲۹

جان کری:

به دنبال «معامله بزرگ» با ایران نیستیم

به دنبال «معامله بزرگ» با ایران نیستیم

وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مقامات عربستان به آنها اطمینان داده است که در مذاکرات با ایران منافع ریاض را نیز در نظر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا امروز در دیدار با مقامات عربستانی گفته است واشنگتن به دنبال یک «معامله بزرگ» با ایران نیست. به گفته «سعود الفیصل» وزیر خارجه عربستان، کری در ریاض اطمینان داده که واشنگتن در کنار مذاکرات هسته ای با ایران، مواضع و اقدامات منطقه ای این کشور را نادیده نمی گیرد.

بر این اساس وزیر خارجه آمریکا که به عربستان سفر کرده در دیدار با وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس، گزارشی از روند مذاکرات هسته‌ای ایران را به همتایان عرب خود ارائه داده است.

پیشتر شبکه بی بی سی با انتشار خبری اعلام کرده بود هدف از این سفر دادن اطمینان به مقامات ریاض در مورد حفظ جایگاه عربستان در صورت توافق هسته ای احتمالی با ایران است.

کد مطلب 2512330

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