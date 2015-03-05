به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقزاده عصر امروز پس از پیروزی مقابل ثامن مشهد با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: این مسابقه یکی از دیدارهای سخت ما به شمار میرفت و تیم ثامن نیز در این مسابقه توانست بسیار خوب ظاهر شود.
وی با بیان اینکه بازیکنان تیم، بعد از دیدار سنگین مقابل پتروشیمی، به این مسابقه پا گذاشتند، تصریح کرد: بازیکنان ما هفته گذشته دیدار دشواری مقابل پتروشیمی داشتند و به فاصله اندکی، در شرایطی که هنوز خستگی داشتند، به این مسابقه قدم گذاشتند.
سرمربی تیم بسکتبال پمینای اصفهان افزود: اما با این حال، باید تلاش بازیکنان تیمم را ستایش کنم زیرا آنها عملکرد بسیار خوبی داشته و تلاش کردند که به پیروزی برسند.
وی با بیان اینکه نتیجه تلاشهای خود را گرفتیم، بیان داشت: ما در مسابقه امروز مقابل ثامن مشهد، نتیجه تلاش خود را گرفته و در نهایت به پیروزی رسیدیم.
صادقزاده افزود: ما برای این مسابقه به خوبی بازیکنان تیم حریف را آنالیز کرده بودیم و نقاط قوت و ضعف ثامن را میشناختیم و خوشحال هستم که در نهایت پیروزی از آن ما شد.
وی درباره دلایل اعتراضاتش به داوری در این مسابقه گفت: به هر حال اعتراض به داوری در مسابقات مختلف طبیعی است و این مسئله در مسابقات لیگ وجود دارد اما مشکلی در داوری بازی امروز احساس نکردم.
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