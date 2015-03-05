شهرستان پیشوا ۳۰۸ شهید تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه حجت الاسلام عبدالحسین رحمتی نیا در مراسم دیدار مردم شهرستان پیشوا با آیت الله نوری همدانی با اشاره به برکات و آثار حضور یک مرجع عالیقدر در این شهرستان اظهار داشت: حضور آیت الله نوری همدانی مایه برکت برای شهرستان پیشوا است.

امام جمعه پیشوا افزود: مراسم دیدار آیت الله نوری همدانی با مردم شهرستان پیشوا برای بنده و مومنین این شهر گرانقدر و ارزشمند است و قطعا در حافظه تاریخی آنان باقی خواهد ماند.

وی شهرستان پیشوا را شهرستانی انقلابی و متدین عنوان کرد و ادامه داد: مردم شهرستان پیشوا همواره در کنار آرمان های انقلاب اسلامی و ارزش های نظام قرار داشتند و در برهه های مختلف پایبندی خود را به ولایت و رهبری نشان دادند.

رحمتی نیا در ادامه حضور باشکوه مردم شهرستان پیشوا در مراسم امشب را تکریم یک عالم دانست و اضافه کرد: حضور مردم شهرستان پیشوا در این مراسم با هدف تکریم یک عالم صورت گرفته زیرا تکریم یک عالم، تکریم خداوند متعال است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان پیشوا ضمن خیرمقدم به آیت الله نوری همدانی بیان داشت: آیت الله نوری همدانی از جمله شخصیت هایی هستند که حامی طلاب بوده و خواهند بود.

این مسئول داشتن بصیرت را یکی از ویژگی های بارز آیت الله نوری همدانی معرفی کرد و گفت: آیت الله نوری همدانی در برهه های مختلف و مواقع حساس بصیرت خود را نشان داده اند.

وی تقدیم بیش از ۳۰۸ شهید را مایه افتخار شهرستان پیشوا دانست و یادآور شد: مردم شهرستان پیشوا در دوران دفاع مقدس بیش از ۳۰۸ شهید و ۳۸۵ جانباز و ۲۷ آزاده را تقدیم انقلاب و نظام کرده اند که این امر نشان دهنده انقلابی بودن این دیار است.

رحمتی نیا شهر پیشوا را شهر شهیدان جنیدی و امامزاده جعفر معرفی و تأکید کرد: آیت الله نوری همدانی به شهر امامزاده جعفر(ع) و شهر شهدان جنیدی قدم گذاشته اند که مردم شهرستان پیشوا این قدم ها را گرامی می دارند.

گفتنی است عصر امروز آیت الله نوری همدانی در سومین روز از سفر خود به جنوبشرق استان تهران به شهرستان پیشوا سفر کرد و مورد استقبال علما و روحانیون، مسئولان و مدیران اجرایی و مردم شهید پرور این شهرستان قرار گرفت.