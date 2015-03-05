شکست نماینده گرگان در بازی پرحاشیه/ شهرداری آبرومندانه باخت

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته ششم رقابت های لیگ حرفه ای بسکتبال تیم شهرداری گرگان در سالن امام خمینی (ره) این شهر و در برابر حدود سه هزار تماشاگر گرگانی در مقابل مهرام تهران قهرمان لیگ ملی، قرار گرفت و با هفت امتیاز اختلاف، نتیجه را واگذار کرد.

این بازی که به قضاوت رضا آذرافزا به عنوان سرداور به همراه صادق قنبری و نصر سعیدی نیا و نظارت محمود حاجی اسماعیلی برگزار شد در پایان با نتیجه ۸۴ بر ۷۷ به سود تیم تهرانی خاتمه یافت. همچنین امیرحسین واحدپور رئیس کمیته سازمان لیگ بسکتبال به عنوان نماینده ویژه فدراسیون در گرگان حاضر شد.

سفیدپوشان شهرداری کوارترهای سوم و چهارم را به ترتیب با نتیجه ۲۱ بر ۱۳ و ۲۹ بر ۲۱ پیروز شد اما کوارترهای نخست و دوم را به ترتیب با امتیاز ۲۶ بر ۱۵ و ۲۴ بر ۱۲ مغلوب قهرمان لیگ ملی شد.

اسدالله کبیر تیم میزبان را با ترکیب ابتدایی پویا تاجیک، بابک نظافت، بنی کوچویی، کورتنی پیگرام و سام هاسکین و مصطفی هاشمی تیم میهمان را با ترکیب ابتدایی فرید اصلانی، سعید داورپناه، اوشین ساهاکیان، آرمان زنگنه و موسی نبی پور روانه بازی کردند.

بخش زیادی از زمان تحت الشعاع حواشی قرار گرفت و بازی بارها متوقف شد. در حالی که تماشاگران گرگانی رسم میهمان نوازی را به جای آورده بودند و پیش از شروع مسابقه به تشویق تیم مهرام و سرمربی اش پرداختند، مشکلاتی پشت نیمکت تیم مهرام به وجود آمد که موجب تاخیر در آغاز بازی شد.

اتفاقات حاشیه ای قبل از شروع مسابقه که از سوی نیمکت تیم مهرام بر دامنه آن افزوده می شد در نهایت با تلاش فراوان نیروی انتظامی برطرف شد و بازی با ۱۴ دقیقه تاخیر آغاز شد.

مهرامی ها از همان ابتدا بازی را قدرت آغاز کردند و با پرتاب های ۳ امتیازی اصلانی، نبی پور و داورپناه بر اختلاف بازی افزودند و در نهایت کوارتر نخست را با ۱۱ اختلاف و نتیجه ۲۶ بر ۱۵ برنده شدند.

سرخ پوشان تهرانی کوارتر دوم نیز به روند خود ادامه دادند و پس از گذشت دو دقیقه، اختلاف را ۱۷ امتیاز افزایش دادند. پس از گذشت ۳ دقیقه از زمان ده دقیقه ای کوارتر دوم، حاشیه باز هم بر متن غلبه کرد و موجب توقف در بازی شد.

این بار اما حاشیه پررنگ تر رخ نمایی کرد و حتی موجب تعطیلی بازی برای دقایق طولانی شد. داوران و بازیکنان تیم مهرام که فضای بازی را مناسب نمی دیدند به رختکن های خود رفتند و به این ترتیب بیش از ده دقیقه دیگر بازی به توقف انجامید.

با از سر گرفته شدن بازی، بازهم مهرامی ها بودند که با استفاده از توان بازیکنان ملی پوش خود و ضعف بازیکن شهرداری در توپ ربایی و ریباند در دفاع و حمله، اختلاف را افزایش دادند و در نهایت پس از پایان نیمه نخست، تابلوی ثبت امتیاز نتیجه بازی را ۵۰ بر ۲۷ به سود مهرام نشان داد.

میزبان با سه تغییر نیمه دوم را آغاز کرد. کاوه نورافزا، محمد زارعی و هومن رضایی از ابتدا به جای نظافت، بنی کوچویی و هاسکین بازی را آغاز کردند و در آن سوی میدان، ورود سجاد مشایخی به جای سعید داورپناه تنها تغییر نیمه دوم مهرامی ها را شامل می شد.

کوارتر سوم را باید به نام شهرداری نامید. این تیم که باوجود اختلاف امتیاز بالا مورد تشویق تماشاگران پرشور قرار گرفته بود با درخشش پیگرام امریکایی، برتر از حریف پرآوازه ظاهر شد و با حساب ۱۹ بر ۱۳ پیروز از زمین بیرون رفت.

در آخرین کوارتر بازی باز هم این تیم میزبان بود که برتری خود را بر حریف مدعی دیکته کرد و با پرتاب های ۳ امتیازی محمد زارعی و کورتنی پیگرام اختلاف را کاهش داد. در این کوارتر که باز هم شاهد توقف بازی بودیم، اختلاف به هفت امتیاز رسید و در نهایت با همین میزان اختلاف، شهرداری نتیجه را واگذار کرد.

درحالی که شهرداری بازی خانگی خود را با شکست به پایان رسانده بود تشویق ممتد هواداران و رضایت آنها از بازی شاگردان کبیر بسیار جالب توجه بود به طوری که پس از سوت پایان، تماشاگران دور سرمربی تیم شهرداری حلقه زدند و به وی تبریک می گفتند.

نقش کادرفنی مهرام در بروز حواشی

هاشمی که به علت اعتراض های فراوان به داوران و رفتارهای تحریک آمیز در حین بازی، نزد تماشاگران گرگانی به چهره ای نه چندان محبوب تبدیل شده است، این بار رفتارهای گذشته خود را با درجه بالاتری انجام می داد.

حرکات هاشمی در کنار زمین، نه تنها موجب برانگیخته شدن احساسات هواداران و در نهایت سردادن شعارهایی علیه وی و تیمش می شد بلکه در لحظاتی با واکنش نیمکت و بازیکنان تیم شهرداری مواجه شد. در دقایق پایانی کمک مربی تیم مهرام نیز وارد غائله این تیم شد و بر شدت حواشی افزود.

هاشمی که به هر سوت داور علیه تیمش اعتراض می کرد، پس از پایان بازی حاضر به پاسخگویی به اصحاب رسانه نشد و به سرعت راهی رختکن تیمش شد.

در کوارتر چهارم، چهار بازیکن از تیم مهرام به علت پایان یافتن محدودیت خطای انفرادی از زمین اخراج شدند و نتوانستند تا پایان به بازی ادامه دهند.

سعید داورپناه، مهدی اسماعیلی، موسی نبی پور و سجاد مشایخی از تیم مهرام و محمد زارعی از تیم شهرداری بازیکنانی بودند که با ارتکاب ۵ خطا از زمین اخراج شدند.

با وجود این شکست تیم شهرداری با ۹ امتیاز در مکان چهارم جدول باقی ماند. مهرام نیز با این پیروزی تمام ۵ بازی خود را پیروز شده است و با ۱۰ امتیاز در رتبه دوم باقی ماند. بازی بعدی تیم شهرداری دوشنبه ۱۸ اسفند در برابر صنایع پتروشیمی در زمین حریف خواهد بود و مهرام از دانشگاه آزاد پذیرایی می کند.