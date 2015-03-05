وجود نارسایی در بخش صنعت و معدن/ مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده عصر پنجشنبه در نشستی با فعالان بخش صنعت و معادن استان سمنان در سالن یادگار امام (ره) استانداری تصریح کرد: کمبود نقدینگی، عدم کافی بودن سرمایه در گردش، مشکلات ناشی از مسائل پیچیده بین المللی، نبود تکنولوژی و تجهیزات به روز، بروکراسی اداری و... از جمله مشکلات بخش صنایع کشور است.

وی ضمن بیان اینکه با همدلی و همراهی همه بخش ها، در دولت تدبیر و امید گام های موثری برداشته شده است افزود: بعضی مقررات در حوزه تولید دست و پا گیر است.

در وضع قوانین باید به منافع عمومی توجه شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در وضع قوانین باید به منافع عمومی توجه شود نه اینکه تنها به منافع یک قشر یا یک بخش مانند، بخش تولید، مصرف کنندگان، نیروی کار و ... توجه شود عنوان کرد: عمده نمایندگان مجلس با مشکلات و موانع این بخش آشنا هستند.

نعمت زاده با اشاره به مالیات بالای تولید اظهار داشت: قرار نبود بخش عمده درآمدهای مالیاتی از صنایع و فعالان بخش تولید اخذ شود بلکه قرار بود بخشی از این مالیات از مصرف کننده اخذ شود اما متاسفانه همچنان بخش اعظم آن بر روی دوش بخش تولید است.

بخش معدن استان سمنان دچار مشکل است

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بایدبرای خروج از رکود و کاهش جدی تورم همه گروه ها همصدا و هماهنگ باشیم.

نعمت زاده در خاتمه ضمن بیان اینکه استان سمنان در بخش معدن از ظرفیت های بالایی برخوردار است گفت: با وجود این پتانسیل ها، این استان در زمینه معدنی دچار مشکلات است که باید برای رفع آن تدابیری اندیشیده شود.