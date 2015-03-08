اپلیکیشنی مخصوص وبگردی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاربران اسمارت فون ها به خوبی می دانند زمانی که در حال تماشای یک فیلم یا مطالعه یک صفحه در فضای اینترنت هستند، اگر بر روی لینک دیگری که برای آنها فرستاده می شود، کلیک کنند، آن لینک در صفحه جدیدی باز شده و مطالعه صفحه یا تماشای فیلم را مختل می کند.



اما با نصب برنامه ای با نام Link Bubble به سادگی می توان این مشکل را حل کرد. زمانی که این برنامه روی اسمارت فون نصب باشد و روی لینک کلیک می کنید تا باز شود دیگر شما را در یک صفحه جدید پرت نمی کند بلکه یک دایره کوچکی به شکل حباب روی صفحه ظاهر می شود و تا بارگذاری کامل صفحه به صورت پس زمینه دیده می شود و کاربر در صورت تمایل می تواند با لمس حباب به صفحه جدید وارد شود.

این برنامه از قابلیت نصب بر پلتفورم های اندروید، ویندوز و iOS را نیز برخوردار است.