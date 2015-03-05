تصویب بودجه ۹۴ سازمان نظام پزشکی/جلسه تعرفه ها با وزیر بهداشت

دکتر داریوش طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات جلسه روز گذشته شورای عالی نظام پزشکی اشاره کرد و افزود:در این جلسه، اعضای شورای عالی نظام پزشکی بودجه پیشنهادی سازمان نظام پزشکی در سال ۹۴ را مورد بررسی قرار دادند و آن را با اصلاحاتی تصویب کردند.

وی به برخی نکات بودجه سال ۹۴ سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: آنچه در بودجه سال آینده سازمان نظام پزشکی مصوب شد، این بود که تعرفه تبلیغات برای پزشکان عمومی و مطب ها، نسبت به سال ۹۳ رشد نداشت. همچنین تعرفه اخذ گواهی عدم سوءپیشینه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، کمتر شد.

طاهرخانی در ادامه به موضوع تعرفه های پزشکی سال ۹۴ که در جلسه روز گذشته شورای عالی نظام پزشکی مطرح شد، اشاره کرد و افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد و اعضای شورای عالی نظام پزشکی، اهتمام ویژه ای بر آن دارند، این است که تعرفه های پزشکی سال ۹۴ ، قبل از پایان سال جاری به تصویب برسد و ابلاغ شود.

رئیس نظام پزشکی تاکستان گفت: ابلاغ دیرهنگام تعرفه ها در سال های گذشته، چالش هایی برای جامعه پزشکی به وجود آورده بود. بطوریکه این تعرفه ها اصولا در ماه چهارم از سال، ابلاغ می شد، در حالی که محاسبات سازمان های مالیاتی و سایر مراجع، رشد هزینه ها را از ابتدای سال لحاظ می کردند و این برای جامعه پزشکی مشکل ساز می شد.

طاهرخانی با تاکید بر اینکه اعضای شورای عالی نظام پزشکی خواستار تصویب و ابلاغ تعرفه های پزشکی سال ۹۴ قبل از پایان سال جاری هستند، تصریح کرد: این تعرفه ها باید ابتدا در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب برسد و سپس توسط هیئت وزیران ابلاغ شود.

وی به جلسه ای که قرار است روز شنبه به منظور بررسی تعرفه های پیشنهادی سال ۹۴ در وزارت بهداشت تشکیل شود، اشاره کرد و گفت: در این جلسه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به همراه رئیس شورای عالی نظام پزشکی به نمایندگی از شورای عالی نظام پزشکی، جلسه ای با وزیر و معاون درمان وزارت بهداشت خواهند داشت تا توافقات اولیه را انجام دهند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی از درخواست اعضای این شورا از رئیس شورای عالی بیمه سلامت برای تصویب تعرفه های سال ۹۴ در اسفند ماه سال جاری خبر داد و افزود: به همین منظور، شورای عالی نظام پزشکی هفته آینده جلسه فوق العاده ای در خصوص نهایی شدن موضوع تعرفه های سال ۹۴ و ابلاغ آنها قبل از پایان سال جاری، خواهد داشت.

طاهرخانی در ارتباط با رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۴، گفت: با توجه به اینکه در خصوص تعرفه های سرپایی در سال ۹۳ رشد معناداری نداشتیم و تنها شاهد افزایش تعرفه های خدمات بستری و جراحی در قالب طرح تحول سلامت بودیم، از همین رو مبنای تعرفه ها بر اساس محاسبه قیمت تمام شده برای سال ۹۴ اتخاذ شده است. البته تصویب این تعرفه ها نیازمند حمایت وزارت خانه های بهداشت و رفاه و سازمان های بیمه گر است.

وی تاکید کرد: انتظار ما این است که بیمه ها حمایت بیشتری از تعرفه های پزشکان عمومی داشته باشند.