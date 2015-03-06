به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، فناوری های پوشیدنی با استقبال چشمگیری از سوی مخاطبان مواجه شده اند تا کمپانی ها نیز به این سمت و سو گرایش بیشتری پیدا کنند.



اکنون کمپانی خودروسازی هیوندا خبر از ساخت و عرضه اپلیکیشن متفاوتی با نام Blue Link را منتشر کرده که روی اسمارت فون ها نصب می شوند و به رانندگان جازه می دهند تا از راه دور نیز همواره کنترل اتومبیل خود را در دست داشته باشند.

از موارد استفاده این اپلیکیشن می توان به مواردی مانند کنترل درب های اتومبیل، خاموش بودن چراغ های ماشین، پارک سریعتر و بهتر اتومبیل و ... را برشمرد. این اپلیکیشن با نصب روی اسمارت فون ها می تواند با خودروهای هیوندا ارتباط برقرار کرده و کنترل آنها را در دست بگیرد.

از دیگر ویژگی های متمایز این اپلیکیشن می توان به برقراری ارتباط با امدادهای جاده ای اشاره کرد که در جاده ها حضور دارند و این مورد می تواند در هنگام خرابی اتومبیل یا وقوع هر گونه حادثه دیگری بسیار سودمند باشد.

رانندگان اتومبیل ها با برقراری ارتباط صوتی می توانند، دستورات خود را به اسمارت فون صادر کنند تا اجرا شود.