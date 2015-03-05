تولید آنزیمی قابل تزریق در جهت توقف خونریزی های شدید

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه واشنگتن، ماده قابل تزریقی را تولید کرده اند که می تواند به لختگی هر چه سریع تر و موثرتر خون کمک کند و بدین ترتیب با بستن جلوی زخم مانع از خونریزی شود.

هنگامیکه بریدگی در بدن ایجاد می شود، بدن به سرعت برای متوقف کردن خونریزی و خروج باکتری های نامناسب عمل می کند. از اینرو پلاکت های موجود در خون، بیشتر در اطراف زخم جمع می شوند و توده ایی را ایجاد می کنند که از طریق پروتئین شبه رشته ایی موسوم به فیبرین به هم متصل می شوند. معمولاً لخته خشک می شود و جای زخم ایجاد می شود، چرا که بدن با ترمیم لایه های تحتانی پوست در حال التیام جای زخم است. اما اگر محل زخم بسیار بزرگ و عمیق باشد یا اگر لخته ها با سرعت کافی تشکیل نشوند، از دست دادن خون می تواند زندگی فرد را در معرض خطر قرار دهد.

محققان دانشگاه واشنگتن ماده ای ترکیبی را تولید کرده اند که به فردی که خون زیادی از دست داده قابل تزریق است. این ماده که PolySTAT نام دارد، همچون فاکتور ۱۳ آنزیم بدن عمل می کند؛ فاکتور سیزدهم با چسبیدن به رشته های فیبرین به لخته شدن خون کمک می کند. محققان این ماده را بر روی مقدار کمی خون آزمایش کرده و متوجه شدند که خون با این ماده به مراتب سریع تر و به نحو موثرتری لخته شد. در آزمایشی جداگانه بر روی موش ها که زخم بزرگی بر سرخرگ شان ایجاد شده بود، محققان دریافتند موش هایی که تحت تزریق این ماده قرار نگرفته بودند، ۱۱ برابر خون بیشتری در مقایسه با موش های تحت درمان با این ماده از دست دادند.