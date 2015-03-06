به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان اعلام کرد، به همان اندازه که مشتریان ما نیاز به نفت داشته باشند، تولید خواهیم داشت و انتظار هم نمی رود که تقاضا هم کاهش پیدا کند.

در همین حال "علی النعیمی" وزیر نفت عربستان گفت، تولید خود را کاهش نخواهیم داد، مگر در صورتی که مشتریان ما از خرید نفت عربستان امتناع ورزند و این هم امری غیرمحتمل است به دلیل اینکه عربستان معتبرترین تامین کننده نفت جهان است.

همچنین وزیر نفت عربستان به این نکته اشاره کرد که تقاضا جهانی در حال افزایش است و از برنامه اوپک هم در مورد توزیع نفت بی اطلاع است و در نشست بعدی این سازمان در ماه ژوئن (تیرماه) تصمیم گیری خواهد شد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت در حدود ۶۱ درصد از بهای خود را از ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی (تیرماه) تا ماه ژانویه (دی ماه) سال جاری میلادی از دست داد و علت اصلی آن هم افزایش تولید نفت آمریکا که در سه دهه گذشته بی سابقه گزارش شده بود و همچنین حفظ سقف تولید نفت عربستان، نسبت داده می شود.

بر پایه این گزارش، عربستان سعودی به دنبال سقوط قیمت نفت که از ماه ژوئن (تیرماه) آغاز شد، قیمت نفت خام خود را برای امریکا بشکه ای ۱ دلار، نفت فوق سبک خود را برای مشتریان آسیایی و شمال غربی اروپا و منطقه مدیترانه به ترتیب ۱.۴۰ دلار تا ۳۰ سنت افزایش داد.