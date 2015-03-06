کاهش واردات محصولات آرایشی قاچاق/سیاست سازمان غذا و دارو

حمید مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: سیاست های رئیس سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم، باعث شده تا موانع پیش روی واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی برداشته شود و در مقابل، ورود فرآورده های قاچاق و تقلبی نیز کمتر شود.

وی افزود: متاسفانه در دولت های نهم و دهم، توجهی به تشکل ها و نهادهای تخصصی نمی شد ولی در یک سال و اندی که از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد، سیاست های حمایتی از تشکل های تخصصی در حوزه فرآورده های آرایشی و بهداشتی، منجر به ایجاد انگیزه برای تعامل بخش خصوصی با دولت گردیده است.

عضو هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی و عطریات ایران، ادامه داد: در همین راستا، تفاهمنامه ای میان انجمن و سازمان غذا و دارو در مرحله امضا قرار دارد که بر اساس آن، بخشی از وظایف سازمان غذا و دارو در حوزه واردات لوازم آرایشی و بهداشتی، برون سپاری می شود.

مقیمی، این تعامل و تفاهمنامه را در راستای شعار دولت یازدهم مبنی بر حمایت از تشکل ها و نهادهای صنفی و تخصصی دانست و گفت: خوشبختانه از موقع انتصاب دکتر دیناروند به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو، این شعار رئیس دولت یازدهم به خوبی محقق شده و باعث گردیده که انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی نیز، تعامل و همکاری بیشتری با سازمان غذا و دارو داشته باشد.

کاندیدای هشتمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، تعامل بیشتر تشکل های تخصصی و صنفی را یکی از دلایل حضور در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی عنوان کرد و افزود: ما می خواهیم از این طریق، از سیاست ها و اهداف سازمان غذا و دارو در حوزه واردات برندهای معتبر جهانی لوازم آرایشی و بهداشتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حمایت کنیم.

به گفته مقیمی، اتاق بازرگانی تنها پارلمان بخش خصوصی است که به عنوان نهاد مشورتی تلقی می شود.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایران، تاکید کرد: کاهش واردات لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی به کشور، از جمله سیاست های موفق رئیس سازمان غذا و دارو در این حوزه است که ما قصد داریم با امضای تفاهمنامه ای که در حال حاضر روی میز دکتر دیناروند قرار دارد، از این سیاست ها حمایت کنیم.

مقیمی افزود: وقتی که تولید کننده داخلی فرآورده های آرایشی و بهداشتی انگیزه رقابت با برندهای معتبر جهانی را داشته باشد، بازار این قبیل محصولات نیز برای مصرف کنندگان از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد شد. در مقابل، بازار محصولات قاچاق و تقلبی که سلامت مصرف کنندگان را تهدید می کند، به تدریج جمع آوری خواهد شد.

وی، حمایت از واردات برندهای معتبر جهانی را به نفع تولید ملی و جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور دانست و گفت: امیدوارم با امضای تفاهمنامه با سازمان غذا و دارو، بتوانیم از سیاست های سازمان غذا و دارو در حوزه فرآورده های بهداشتی و آرایشی، حمایت کنیم.