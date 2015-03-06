۹۰ نماینده خواستار آزادسازی سهام عدالت شدند

به گزارش خبرگزار مهر، ۹۰ تن از نمایندگان با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار تسریع در آزادسازی سهام عدالت شدند که متن نامه به شرح زیر است:

"جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراما همانگونه که مستحضرید با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی و اقدامات کارشناسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس لایحه آزادسازی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و جهت تصمیم گیری به هیئت محترم وزیران ارسال گردیده است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع به دلیل لزوم ایجاد شفافیت و کارآمدی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده مربوط به سهام عدالت و نیز تعیین تکلیف مالکیت حدود چهل و پنج میلیون نفر (۴۵/۰۰۰/۰۰۰ نفر) سهامداران سهام عدالت، از جنابعالی درخواست می‌گردد جهت تسریع در قرار گرفتن موضوع مذکور در دستور کار هیئت محترم وزیران دستورات لازم را مبذول فرمائید.

لازم به ذکر است با تصویب و ارسال لایحه مذکور توسط هیئت محترم دولت به مجلس شورای اسلامی، ‌ اینجانب(محمدرضا پورابراهیمی) و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم جهت پیشنهاد فوریت برای تسریع در رسیدگی لایحه مورد نظر را اعلام می‌نماییم".

محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا کاتب، جواد جهانگیرزاده، علی محمدی، الهیار ملکشاهی، سیدهادی حسینی، خسروی، رحیم زارع، محمد سقایی، لاله افتخاری، مشهدی عباسی، ارسلان فتحی پور، روح اله امینیان، فاطمه آلیا، موسی احمدی، سیدمهدی موسوی نژاد، مجید جلیل سرقلعه، مهرداد بذرپاش، فاطمه رهبر، جعفر قادری، بهرام بیرانوند، حلیمه عالی، غلامرضا مصباحی مقدم، حسن خسته بند، روح الله بیگی اینانلو، زهره طبیب زاده نوری، نیره اخوان، داریوش اسماعیلی، زارع زاده مهریزی، محمدحسن آصفری، اسماعیل جلیلی، ابوالقاسم خسروی، عباس مقتدایی، نبی اله احمدی، طاهری، عیسی امامی، کارخانه ای، موسی غضنفرآبادی، حبیب آقاجری، سیدشریف حسینی، قاسم عزیزی، جواد هروی، محمود نگهبان سلامی، نقوی حسینی، محمدعلی مددی، مقتدایی نژاد، سیدعلی محمد بزرگواری، احمد سالک، شهروز افخمی، مهرداد لاهوتی، احمد آریایی نژاد، یوناتن بت کلیا، بیگلریان، برومندی، عباس صلاحی، محمدعلی اسفنانی، بهروز نعمتی، ناصر عاشوری قلعه رودخانی، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، فرج اله عارفی، شیری علی آبادی، عبدالرضا عزیزی و تعدادی دیگر از نمایندگان امضا کنندگان نامه مذکور هستند.