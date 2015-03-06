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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۰۱

جدول قیمت سکه و ارز در پنج‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در پنج‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز ‌پنج‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج شنبه در بازار ۹۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۷۹ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۹ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۵ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۹ هزار و ۹۷۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۰ تومان، هر یورو را ۳۸۱۲ تومان، هر پوند را ۵۲۵۴ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در پنج شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۷۹۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۷۹۰۰۰
نیم سکه۵۰۹۰۰۰
ربع سکه۲۷۵۰۰۰
گرمی۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۹۹۷۹
نوع ارز 
دلار۳۴۱۰
یورو۳۸۱۲
پوند۵۲۵۴
درهم۹۳۵
کد مطلب 2512388

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