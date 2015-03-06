عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 در روزهای اخیر در شهر مونتروی سویس را مفید خواند
- منابع خبری از پیشنهاد آمریکا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مبنی بر دادن چتر هسته ای به این کشورها از سوی آمریکا خبر دادند.
- کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد توافق هسته ای با ایران را به نفع جهان خواند.
- آمریکا دارایی های دو بانک روسی به ارزش 637 میلیون دلار را به بهانه تحریم های این کشور مسدود کرد.
- منابع آمریکایی اعلام کردند ایران در عملیات آزادسازی شهر تکریت عراق از دست تروریست های داعش نقش فعالی دارد.
- منابع خبری از آغاز تخریب شهر باستانی نمرود عراق توسط گروه داعش خبر دادند.
- تحقیقات پلیس آمریکا درباره استفاده هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا از ایمیل شخصی خود به جای ایمیل وزارت خارجه که مورد انتقاد قرار گرفته است آغاز شد.
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