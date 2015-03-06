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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 در روزهای اخیر در شهر مونتروی سویس را مفید خواند

- منابع خبری از پیشنهاد آمریکا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مبنی بر دادن چتر هسته ای به این کشورها از سوی آمریکا خبر دادند.

- کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد توافق هسته ای با ایران را به نفع جهان خواند.

- آمریکا دارایی های دو بانک روسی به ارزش 637 میلیون دلار را به بهانه تحریم های این کشور مسدود کرد.

- منابع آمریکایی اعلام کردند ایران در عملیات آزادسازی شهر تکریت عراق از دست تروریست های داعش نقش فعالی دارد.

- منابع خبری از آغاز تخریب شهر باستانی نمرود عراق توسط گروه داعش خبر دادند.

- تحقیقات پلیس آمریکا درباره استفاده هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا از ایمیل شخصی خود به جای ایمیل وزارت خارجه که مورد انتقاد قرار گرفته است آغاز شد.

کد مطلب 2512412
پیمان یزدانی

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