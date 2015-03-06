آزمون طرح تقویت حافظان قرآن کریم در البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز آزمون سراسری طرح تقویت حافظان قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در استان البرز برگزار شد. در این آزمون شرکت کنندگان در بخش های مختلف حفظ ۳۰ جزء، یک جزء، یک و دو جزء، ۳۰ و یک و دو جزء، پنج جزء، ۱۰ جزء و مفاهیم قرآنی به رقابت پرداختند.

حجت الاسلام محمد صالحی با اشاره به اینکه این آزمون در ۶ شهرستان استان البرز در حال برگزاری است، اظهار داشت: ۱۲ هزار نفر از قرآن آموزان استان در این آزمون شرکت کردند.

مدیرکل اداره کل اوقاق و امور خیریه البرز در ادامه تاکید کرد: این آزمون برای سومین سال است که برگزار می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: طرح تربیت حافظان قرآن کریم از سه سال گذشته تاکنون و به تاکید مقام معظم رهبری در کشور آغاز شده است.

حجت الاسلام صالحی در پایان بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم در این طرح سراسری شرکت کرده اند.

گفتنی است؛ ثبت نام برای سال چهارم این آزمون اردیبهشت ماه سال آینده انجام خواهد شد.