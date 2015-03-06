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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۴۴

فیلم/ یک آگهی در روزنامه‌ برای صابر ابر

فیلم/ یک آگهی در روزنامه‌ برای صابر ابر

تیزر فیلم «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه» ساخته ابراهیم ابراهیمیان منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه» اولین ساخته ابراهیم ابراهیمیان از ۲۹ بهمن روی پرده های سینما است.

صابر ابر، نازنین بیاتی، پرویش نظریه، رابعه مدنی، نقش سیف جمالی و خسرو بانداد بازیگران اصلی فیلم «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه » هستند. فیلمنامه این فیلم به صورت مشترک توسط ابراهیم ابراهیمیان و سارا سلطانی به نگارش درآمده و حسن کلامی اثر را تهیه کرده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ریحان و طاها مدتی است به واسطه یک آگهی در روزنامه مشغول پرستاری از پیرمردی به نام منوچهر آصف هستند اما در خانه آصف حوادثی رخ می‌دهد که طاها و ریحان را دچار استیصال کرده و آنها را بر سر دو راهی تصمیم‌گیری قرار می دهد.

کد مطلب 2512451
عطیه موذن

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