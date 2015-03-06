حضور مربی البرزی در کلاس پیشرفته بوکس ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قنبرپور مربی باسابقه البرزی در کنارعلی استکی مربی حال حاضر تیم ملی بوکس کشورمان در این دوره مربیگری که توسط فدراسیون جهانی بوکس (آیبا) برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

قنبر پور در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این کلاسها از ۲۴ اسفند لغایت یکم فروردین در شهر اسی سی ایتالیا برگزار میشود که تنها کمپ قانونی فدراسیون بوکس جهانی در دنیا به شمار می رود و معتبرترین حکم مربی گری در سطح جهان را ارایه می کند که با این حکم میتوان در بازی های المپیک و جهانی روی سکوی مربیگری تیم هر کشوری نشست.

وی حضور در این کلاس را افتخاری برای خود دانست و گفت: سالهاست در عرصه بوکس کشور ودر کسوت ورزشکار و مربی تلاش می کنم و در این سالها شاگردان زیادی را تحویل بوکس کشور داده ام و خوشحالم که با حضور در این دوره پیشرفته و افزایش توان علمی و فنی ام می توانم آن را به بوکسورهای البرزی منتقل کنم.

این مربی البرزی که سابقه ۱۵ ساله فعالیت در بوکس کرج والبرز را دارد در پایان گفت: هماهنگی های این سفر در حال انجام است و با همراهی فدراسیون در تاریخ مقرر به کشور ایتالیا سفر خواهیم کرد