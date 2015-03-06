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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۸

نقوی حسینی خبر داد:

طرح استیضاح چهار وزیر دولت یازدهم تهیه شده است

طرح استیضاح چهار وزیر دولت یازدهم تهیه شده است

تهران-رییس مجمع نمایندگان استان تهران گفت: تاکنون طرح استیضاح چهار وزیر دولت یازدهم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه اما تاکنون هیئت رییسه هیچ استیضاحی را نپذیرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سید حسین نقوی حسینی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به آماده شدن طرح استیضاح چهار وزیر دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تهیه و امضا کردند البته بنده جزو امضا کنندگان این طرح نیستم.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران افزود: تاکنون طرح استیضاح چهار وزیر دولت یازدهم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و امضاهای لازم نیز جمع آوری شده اما تاکنون هیئت رییسه هیچ استیضاحی را نپذیرفته است.

وی با اشاره به وزرایی که طرح استیضاح آنان آماده شده است عنوان کرد:‌وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیرو، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح استیضاح آنان امضا و تهیه شده است.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بنده طرح استیضاح وزیران صنعت و معدن، نیرو و آموزش و پرورش را امضا کرده ام اما در زمینه استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این کار را انجام ندادم.

این مسئول با اشاره به چرایی عدم امضای طرح استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: بنده اعتقاد دارم که به دلیل حضور نماینده دو دوره ورامین در مجلس شورای اسلامی در جایگاه معاونت وزارت ارشاد که از افتخارات شهرستان محسوب می شوند و باید در این زمینه مدیریت کار را انجام دهند فضای همدلی برقرار شده و مساعدت و همکاری لازم را با وی داشته باشیم.

وی گفت: آقای نوش آبادی که معاون پارلمانی وزیر ارشاد اسلامی بوده سابقه دو دوره نمایندگی منطقه ورامین در مجلس را دارد و از دوستان خوب ماست که باید در این زمینه کمک های لازم صورت گیرد.

کد مطلب 2512495

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