طرح استیضاح چهار وزیر دولت یازدهم تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سید حسین نقوی حسینی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به آماده شدن طرح استیضاح چهار وزیر دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تهیه و امضا کردند البته بنده جزو امضا کنندگان این طرح نیستم.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران افزود: تاکنون طرح استیضاح چهار وزیر دولت یازدهم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و امضاهای لازم نیز جمع آوری شده اما تاکنون هیئت رییسه هیچ استیضاحی را نپذیرفته است.

وی با اشاره به وزرایی که طرح استیضاح آنان آماده شده است عنوان کرد:‌وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیرو، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح استیضاح آنان امضا و تهیه شده است.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بنده طرح استیضاح وزیران صنعت و معدن، نیرو و آموزش و پرورش را امضا کرده ام اما در زمینه استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این کار را انجام ندادم.

این مسئول با اشاره به چرایی عدم امضای طرح استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: بنده اعتقاد دارم که به دلیل حضور نماینده دو دوره ورامین در مجلس شورای اسلامی در جایگاه معاونت وزارت ارشاد که از افتخارات شهرستان محسوب می شوند و باید در این زمینه مدیریت کار را انجام دهند فضای همدلی برقرار شده و مساعدت و همکاری لازم را با وی داشته باشیم.

وی گفت: آقای نوش آبادی که معاون پارلمانی وزیر ارشاد اسلامی بوده سابقه دو دوره نمایندگی منطقه ورامین در مجلس را دارد و از دوستان خوب ماست که باید در این زمینه کمک های لازم صورت گیرد.