آزمون کتبی مرحله سوم طرح حافظان قرآن کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی مرحله سوم طرح حافظان قرآن کریم در قم صبح جمعه با شرکت ۳ هزار نفر و با سخنرانی دکتر علی لاریجانی برگزار شد

یکی از حوزه‌های برگزاری این آزمون شبستان نجه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(س) بود و در ‌این مراسم علاوه بر رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان اوقاف کشور، حجت الاسلام صالحی منش استاندار قم به همراه معاونان خود، حضور داشتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در این مراسم گفت: سازمان اوقاف وامور خیربه در راستای مطالبات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت حافظان قرآن کریم اقدام به اجرای این طرح در جوار امامزادگان کرده است.

حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم با بیان اینکه سهم استان قم در این طرح در سال جاری شرکت ۵ هزار نفر بوده است، گفت: امروز ۳ هزار نفر در این آزمون شرکت می‌کنند.

وی از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت بیشتر معنوی و مادی دولت و مجلس از فعالیت‌های قرآنی در بقاع متبرکه شد.