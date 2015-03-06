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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷

نوروزی:

محورهای مواصلاتی مازندران برای تردد باز است

محورهای مواصلاتی مازندران برای تردد باز است

ساری - مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: به رغم بارش سنگین برف در محورهای کوهستانی، مسیرهای ارتباطی استان باز است.

حیدر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشترین بارش برف در محور کندوان حدفاصل دزدبن تا کندوان بوده است گفت: این مسیر کوهستانی با تلاش شبانه روزی راهداران برای تردد باز است.

وی گفت: در محور گدوک تا سوادکوه و ساری به کیاسر نیز شاهد برف سنگین بودیم که این مسیرها نیز باز هستند.

وی با اشاره به ریزش سنگین جمعه شب در محور کندوان افزود: این نقطه ریزش با تلاش راهداران و به رغم بارش سنگین برف و باران پاکسازی شده است.

نوروزی با بیان اینکه در محور ساری – کیاسر و در محور سوادکوه نیز حوالی گدوک تا پل سفید با بارش سنگین برف مواجه هستیم گفت: این مسیرها برای تردد پاکسازی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران درباره رانش محور جواهرده رامسر افزود: این محور برای عبور و مرور بازسازی شد ولی همچنان خاکی است و با خوب شدن شرایط جوی، نسبت به آسفالت آن اقدام می شود.

مازندران بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

کد مطلب 2512500

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