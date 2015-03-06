محورهای مواصلاتی مازندران برای تردد باز است

حیدر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشترین بارش برف در محور کندوان حدفاصل دزدبن تا کندوان بوده است گفت: این مسیر کوهستانی با تلاش شبانه روزی راهداران برای تردد باز است.

وی گفت: در محور گدوک تا سوادکوه و ساری به کیاسر نیز شاهد برف سنگین بودیم که این مسیرها نیز باز هستند.

وی با اشاره به ریزش سنگین جمعه شب در محور کندوان افزود: این نقطه ریزش با تلاش راهداران و به رغم بارش سنگین برف و باران پاکسازی شده است.

نوروزی با بیان اینکه در محور ساری – کیاسر و در محور سوادکوه نیز حوالی گدوک تا پل سفید با بارش سنگین برف مواجه هستیم گفت: این مسیرها برای تردد پاکسازی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران درباره رانش محور جواهرده رامسر افزود: این محور برای عبور و مرور بازسازی شد ولی همچنان خاکی است و با خوب شدن شرایط جوی، نسبت به آسفالت آن اقدام می شود.

مازندران بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.