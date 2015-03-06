اولویت حوزه سلامت در سال ۹۴/آماده باش نوروزی بیمارستانها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور ، هدف از برگزاری این اجلاس را همفکری با روسای دانشگاه ها به منظور بررسی مشکلات و آمادگی برای سال آینده بیان کرد و گفت: طرح تحول سلامت یک طرح ملی است و نیاز به مراقبت دارد و ما اطمینان داریم که این طرح در سال آینده قوی تر و موثر تر نسبت به سال ۹۳ حمایت شده و ادامه خواهد یافت.

به گفته وی، طرح تحول سلامت در سراسر کشور به طور یکسان اجرا نمی شود، چرا که در هر استانی مشکلات اجرایی متفاوت است و نیاز است بازخوردها از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گرفته شود.

هاشمی، در ادامه مهمترین اولویت وزارت بهداشت در سال ۹۴ را حفظ دستاوردهای طرح تحول سلامت در سال ۹۳ بیان کرد و گفت: رفع اشکالات، نظارت قوی و موثرتر بر طرح تحول سلامت و حفاظت از اعتبارات این طرح از دیگر اولویت های ما در سال ۹۴ است.

وی همچنین، بر مدیریت کارآمد برای صرفه جویی در اعتبارات حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: باید مدیریت های دولتی اصلاح شود.

وزیر بهداشت در ادامه، به برنامه مشترک جمعیت هلال احمر با معاونت درمان وزرات بهداشت برای ایام نوروز اشاره کرد و گفت: امید است این برنامه بتواند باعث آرامش خاطر مردم و کاهش ابتلا به بیماری ها در ایام نوروز شود.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز مراکز اورژانس نسبت به سال گذشته موثرتر و فعال تر خواهند بود، افزود: در ایام نوروز در تمام بیمارستان های کشور به تعداد مورد نیاز پزشک متخصص حضور خواهد داشت، البته این بدان معنا نیست که بهداشت و درمان بی عیب و نقص اجرا خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: امید است در سال های آینده با همکاری سازمان نظام پزشکی به سمتی پیش رویم که برای حضور پزشکان متخصص در بیمارستان ها در ایام تعطیلات با سایر روزهای دیگر تفاوتی نباشد.

وی همچنین، بر همکاری بخش خصوصی با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در ایام نوروز و تعطیلات به منظور جلوگیری از آسیب های بهداشتی و درمانی تاکید کرد.

هاشمی در ادامه، با اشاره به این که هنوز مجوز استخدام ۷ هزار نیرو برای ۷۶ بیمارستان کشور صادر نشده است، افزود: در حال حاضر بیمارستان هایی ساخته و به طور کامل مجهز شده اند که به دلیل نبود نیرو و عدم مجوز استخدام نیرو، نتوانسته اند شروع به فعالیت کنند.

وزیر بهداشت همچنین، بر انجام تعهدات بیمه ها تا پایان سال تاکید کرد و گفت: برای سال آینده هیچ بهانه ای از سوی بیمه ها قابل قبول نیست، چرا که دولت از ۶ ماه قبل ارزش نسبی خدمات را اعلام کرده و بیمه های تکمیلی موظفند براساس نرخ های اعلام شده قیمت های جدید را برای سال ۹۴ به مشتریان خود اعلام کنند.

به گفته هاشمی، بیمه ها نقش موثری در حل مشکلات بهداشتی و درمانی خواهند داشت و لازم است بیمه های درمانی در این راستا تقویت شوند.

وزیر بهداشت در ادامه از اختصاص اعتبارات قابل توجهی در سال ۹۴ به بخش اورژانس بیمارستان ها خبر داد و گفت: البته این اعتبارات حکم مسکن را دارد و راه حل اصلی واقعی شدن تعرفه ها در بخش هتلینگ و تضمین خرید است.

وی افزود: چنانچه بخش خصوصی در هر کجا سرمایه گذاری کند، وزارت بهداشت تضمین می کند که ۶۰ درصد هزینه تخت را پرداخت نماید.