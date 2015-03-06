اجرای طرح ملی نهضت سبز/تعویض نهال با کاغذ باطله

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید قبادی‌ دانا با اشاره به توافقنامه فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌ سرخ و هلال‌احمر، سازمان های حفاظت محیط‌زیست و جوانان هلال‌احمر برای توسعه و احیای منابع طبیعی، گفت: بر این اساس و با توجه به برنامه فدراسیون بین‌المللی در زمینه کاشت ۲ میلیارد اصله نهال تا سال ۲۰۱۸ و نیز پیشبرد طرح ملی نهضت سبز برای حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها و حفظ کرامت انسانی، برنامه‌های بشردوستانه سازمان جوانان هلال‌احمر به مناسبت هفته منابع طبیعی، با شعار افزایش پوشش گیاهی، کاهش آثار بلایای طبیعی و برنامه‌های بشر دوستانه حفاظت از محیط زیست اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا پایان ۱۵ فروردین ۹۴ ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: طرح ملی نهضت سبز در سه بخش برنامه‌های بشردوستانه، آموزشی و ترویجی و برنامه‌های فرهنگی اجرا می شود که برنامه‌های بشردوستانه آن در قالب کاشت نهال با همراهی گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، اعزام کاروان‌های نیکوکاری با حضور جوانان به منظور پاکسازی مناطق آلوده، بوته‌کاری در نقاط اصلی ریزگردها، کاشت نهال صلح و دوستی در استان ها و … اجرا خواهد شد.

اهدای کیسه‌های غیرپلاستیکی به مسافران نوروزی

قبادی‌دانا با بیان اینکه ترویج فرهنگ استفاده صحیح و بهینه از آب و سایر منابع طبیعی در قالب فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، اجرایی می‌شود، گفت: برگزاری کارگاه توان افزایی در زمینه اصول و مهارت های تولید و کاشت نهال، اهدای کیسه های غیرپلاستیکی و بروشورهای آموزشی به مسافران نوروزی، ترویج فرهنگ تولید و کاشت نهال و گیاهان مثمر و تجاری از قبیل گیاهان دارویی و درختان میوه از دیگر برنامه های آموزشی طرح ملی نهضت سبز است.

وی افزود: برپایی نمایشگاه عکس و ایستگاه نقاشی و کاریکاتور، معرفی و تقدیر از اعضای فعال در زمینه کاشت نهال، بازدید از مناطق حفاظت شده طبیعی و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و موزه حیات وحش و منابع طبیعی و همچنین فرهنگ سازی برای کاهش نهال در هنگام افتتاح و راه اندازی کانون ها، پروژه ها و طرح ها از جمله دیگر برنامه های فرهنگی در این طرح است.

اجرای طرح تعویض نهال با کاغذهای باطله

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: انجام طرح های ابتکاری اعضای داوطلب از جمله کاشت نهال به تعداد اعضای داوطلب و طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی از دیگر برنامه های فرهنگی طرح ملی نهضت سبز است.

وی همچنین پلاک کوبی درختان، برگزاری نمادین مراسم جشن تولد برای کهنسال ترین درخت شهرستان ها، ایجاد و نامگذاری بوستان های ویژه جوانان و واگذاری مسئولیت کاشت و نگهداری تا پایان عضویت، اجرای طرح تعویض نهال با کاغذهای باطله و موادبازیافت، اجرای شیوه های ابتکاری در آبیاری نهال و پوشش گیاهی محل تحصیل یا کانون برای صرفه جویی و هدررفت آب، همگی تحت عنوان برنامه های فرهنگی اجرا می شود.

قبادی دانا اظهار امیدواری کرد: اجرای طرح ملی نهضت سبز با مشارکت فعال جوانان، گام اساسی در زمینه حفظ و حراست از محیط زیست باشد و بتوانیم از منابع طبیعی به خوبی محافظت کنیم.