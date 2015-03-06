انقلاب صنعتی ضربه سختی به محیط زیست وارد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قربانی عصر جمعه در مراسم روز درختکاری که به مناسبت ۱۵ اسفند برگزار شده بود، افزود: سو استفاده های زیادی توسط انسان از محیط زیست در چهار قرن اخیر انجام شده که آسیب آن به اندازه کل زندگی بشر در دنیا بوده است.

وی با بیان این نکته که سو استفاده انسان از منابع طبیعی عامل خسارت و بلایای طبیعی شده، افزود: رانش زمین، سیل و بسیاری از حوادث طبیعی به دلیل آسیبی است که به محیط زیست وارد شده است.

قربانی تصریح کرد: باید در محیط زیست احساس مسئولیت داشت و آموزش های لازم را از سنین پایین برای کودکان پیش بینی کرد تا خردسالان از همان ابتدا اهمیت به طبیعت را بیاموزند.

وی به نقش خانواده برای فرهنگ سازی کودکان تاکید کرد و گفت: خانواده ها می توانند الگوی بسیار خوبی در این رابطه برای کودکان بوده و به آنها حفظ و صیانت از طبیعت را آموزش دهند.

رئیس دانشگاه پیام نور گنبد مدرسه را بعد از خانواده دومین محیط برای آموزش به کودکان در سنین پائین دانست و تصریح کرد: آموزش و پرورش نقش کلیدی و حساسی در این رابطه دارد از این رو می توان با تعامل و همکاری اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی در راستای آموزش کاشت نهال و نحوه مراقبت از آن برنامه های خوبی را پیش بینی کرد.

وی خاطر نشان کرد: افرادی که مجری دستگاه های فرهنگی اجتماعی هستند می توانند تلنگری به آحاد جامعه برای حفظ محیط زیست وارد کنند؛ خوشبختانه در سال های اخیر قدم های خوبی از سوی مسئولین تراز اول کشور در این رابطه برداشته شده که می تواند اثربخشی خوبی در جامعه داشته باشد.

قربانی ضمن قدردانی از زحمت غلامرضا بسکی در عرصه محیط زیست، گفت: دکتر بسکی یکی از چهره های مهم استان در حفظ منابع طبیعی و به خصوص بخش جنگلکاری به شمار می رود؛ فردی عاشق طبیعت که الگویی زنده برای ماست.