به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی صبح جمعه در آیین درختکاری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار داشت: یکی از چالش‌های مهمی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم، اراضی بیابانی است که برای رفع این چالش‌ها تلاش‌های ویژه‌ای صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: یکی از تهدیدات مهم برای منابع طبیعی بیابان‌زایی است که فرصت‌ها را از انسان‌ها می‌گیرد و لازم است که اقدامات مناسبی در این زمینه صورت بگیرد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان ساخت: افزایش طرح‌های بیابان‌زدایی را در استان بوشهر در دستور کار داریم و اعتبارات خوبی نیز به این بخش اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر دارای دو میلیون و ۳۱۶ هزار هکتار وسعت است، ادامه داد: از مجموع مساحت استان بوشهر ۱۴.۵ درصد آن را بیابان تشکیل می‌دهد که در قالب برنامه‌های مدون اجرا می‌شود.

باستی اضافه کرد: ۱۴.۵ میلیون هکتار جنگل در سطح کشور داریم که معادل ۸.۷ درصد جهان است و استان بوشهر نیز ۲۲۷ هزار هکتار معادل ۱.۵ درصد جنگل‌های کشور را دارد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: از جمله مشکلات و چالش‌های منابع طبیعی می توان به کمبود منابع آب، تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین و بیابان زایی اشاره کرد.