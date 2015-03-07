مشارکت ۶ هزار نفر در قالب ۶۵۰ تیم در مسابقات فوتسال محلات

محسن عبدلی معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: فوتسال بیشترین حجم ثبت نام ها و شرکت کنندگان را در این جشنواره داشت به نحوی که در این مسابقات ۵۵۰ تیم در رده آزاد وحدود ۱۰۰ تیم در بخش نوجوانان وجوانان حضور داشتند که آماری کم نظیر محسوب می شود.

وی با بیان اینکه همکارانش در ستاد اجرایی این مسابقات را بدون کوچکترن تاخیر وطبق زمان بندی برگزار کرده اند گفت:مسابقات بخش آزاد به پایان رسیده ومسابقات نوجوانان وجوانان تیم های برتر خود را تا روز شنبه خواهد شناخت.

عبدلی منطقه ۹ را با ۱۱۰ تیم شرکت کننده بیشترین شرکت کننده عنوان کرد وگفت: در کنار این منطقه مناطق ۵ و۲ نیز به ترتیب با ۱۰۰ و۷۰ تیم در رده های دوم فراوانی قرار دارند.

وی از تجلیل تیم های برتر این مسابقات در مراسم اختتامیه خبرداد وگفت: ۲۲ اسفندماه در تالار شهیدان نژاد فلاح از بازیکنان تیم های برتر تقدیر می شود ضمن آنکه در نظر داریم برای سال آینده مسابقاتی را بین تیم های برتر مناطق ۱۲ گانه برگزار کنیم.