۴۰ هزار خانواده زندانی بدون چتر حمایتی

محسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آبان ماه سال جاری انجمن حمایت زندانیان طرحی را به مرکز امور زنان ریاست جمهوری ارسال کرد که بر اساس آن طرح توانمند سازی خانواده های نیازمند زندانی اجرایی شود، گفت: پس از گذشت چندین ماه هفته گذشته تفاهم نامه ای میان این مرکز و انجمن امضا شد که بر اساس آن ۲۵۰ میلیون تومان برای آموزش فنی حرفه ای خانواده های نیازمند زندانی اختصاص یابد که البته هنوز این بودجه اختصاص داده نشده است.

وی افزود: بودجه مورد نیاز ما ۵ میلیارد تومان است که ۲۵۰ میلیون تومان آن توسط مرکز زنان ریاست جمهوری تامین شده است.

مدیر انجمن حمایت خانواده زندانیان مرکز اظهار داشت: در کشور ۱۰۰ هزار خانواده زندانی نیازمند داریم که ۳۲ هزار تای آنها تحت پوشش کمیته امداد و ۳ هزار تای آن بهزیستی و ۲۵ هزار تا تحت پوشش انجمن هستند و الباقی بدون هیچ حمایتی با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.

نصیری در رابطه با حمایت انجمن ها از خانواده زندانیان و میزان خدمات به آنان گفت: براساس تحقیقات صورت‌ گرفته ۷۰ درصد خانواده‌های زندانیان، نیازمند حمایت مبرم هستند. گرچه نهادهای حمایتی در حد بضاعت خود به این خانواده‌ها خدمات ارائه می‌کنند، اما فقدان نظام جامع حمایتی و کمبود اعتبارات، شرایط دشواری را برای زندگی آنها به وجود آورده است.

وی ادامه داد: در صورت عدم حمایت از این خانواده‌ها شاهد رشد چشم‌گیر طلاق همسران زندانیان، ترک تحصیل فرزندان، ناهنجاری‌های اجتماعی و روانی، گرایش اعضای خانواده به مشاغل کاذب و تکدی‌گری خواهیم بود و باید این زنگ خطر را به صدا درآورد که در آینده شاهد ورود میزان قابل‌توجهی از اعضای خانواده زندانیان به چرخه جرم باشیم.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز، گفت: خانواده زندانیان از کمک های دولتی برخوردار نیستند و با توجه به اینکه خانواده زندانی جزو عائله حکومت است؛ ما از دولت انتظار داریم توجه خاصی به این قشر از جامعه داشته باشند.

نصیری افزود: انجمن حمایت زندانیان یک موسسه عمومی غیردولتی است و از منظر دولت به عنوان یک موسسه عام‌المنفعه پذیرفته شده که منابع آن بیشتر از سوی افراد خیر و نیک‌اندیش تأمین می‌شود و درآمد دیگر آن از فعالیت‌های درآمدزا است.

مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان با بیان اینکه حدود ۱۸۰ انجمن حمایت زندانیان در سطح کشور وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به جمعیت کیفری در سطح کشور ۱۰۰ هزار خانواده زندانی نیازمند هستند که بر اساس قابلیت و بضاعتی که انجمن دارد حدود ۳۰ هزار خانواده را تحت پوشش قرار داده و خدمات‌رسانی می‌ کند.