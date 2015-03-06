آیت الله باریک بین هویت فرهنگی و دینی استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای اداری استان که با حضور حجت الاسلام مروی معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در استانداری برگزار شد اظهارداشت: خدمات ارزشمند آیت الله باریک بین در تاریخ دینی و سیاسی اجتماعی استان قزوین ثبت و ضبط خواهد شد و هرگز از ذهن مردم پاک نخواهد شد.

استاندار قزوین بیان کرد: مقام معظم رهبری در سفر به استان قزوین با اشاره به شخصیت های برجسته ای چون آیت الله باریک بین این منطقه را مورد لطف و مرحمت خویش قرار دادند و امروز با جرات باید گفت آیت الله باریک بین هویت و شناسنامه این خطه هستند.

روزبه گفت: بسیار خرسندیم که در تداوم این شخصیت، حجت الاسلام عابدینی به عنوان فردی مبارز، فاضل، اندیشمند که از دوران جنگ برای مردم شناخته شده در این مسیر حرکت خواهند کرد و با خط سیری که رهبری ترسیم فرموده اند پرچم بدست ایشان است تا به هدف برسیم.

استاندار اظهارداشت: امروز برای قزوین روز مبارکی است و شاهد یک جابجایی قدرت با رفتار دینی هستیم و شکوه معنویت و تربیت دینی و یک الگوبرای مدیران است تا ببینند به چه سادگی مسئولیتی به دیگری واگذار می شود.

وی اضافه کرد: اگر به دلیل بداخلاقی های سیاسی و زاویه گرفتن از اخلاق دینی و تسلط هوای نفس برای یک پست و مسئولیت موقت حاضر می شویم یک قیصریه را به آتش بکشیم اما در پست بمانیم باید معنویتی که امروز در این جابجایی دیده می شود را الگوی خود قرار دهیم.

روزبه یادآورشد: این فضای رشد و تعالی را در استان باید حفظ کنیم و با هماهنگی خوبی که میان ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاههای اجرایی و قضایی، نظامی و انتظامی وجود دارد همچنان اولویت های اساسی و نیاز مردم را در دستور کار خود قرار دهیم و به مردم خدمت کنیم.

وی در پایان حفظ وحدت و همبستیگی میان مردم و مسئولان را برای تداوم خدمتگزاری یادآورشد.