فرهنگ کاشت درخت در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خاتمی ظهر جمعه در مراسم روز درختکاری با تاکید بر اینکه کاشت درخت بستر سازی برای توسعه فضای سبز است افزود: جنگل‌ها و درختان به عنوان یكی از مهم‌ترین سامانه-های حیات بخش بشر، جایگاه انكارناپذیری در تأمین رفاه، آسایش و سعادتمندی جوامع بشری دارند.

وی با بیان اینکه کاشت هر اصله درخت احیاء حیات است و بستر حیات را فضای سبز فراهم می‌کند ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام در حدیثی فرموده اند: "هرکس درختی بکارد و مردم یا موجود زنده از میوه او بهره‌مند شوند مانند صدقه‌ای است که در راه خداوند پرداخت کرده است" و توجه به این سخنان نشان می‌دهد که امر درختکاری تا چه حد مورد تاکید بزرگان دین‌مان بوده است.

حجت الاسلام خاتمی با تاکید بر لزوم توسعه درختکاری در سطح استان زنجان افزود: امیدواریم شهروندان با توجه به اهمیت حیات طبیعی در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند و در سال‌های آتی شاهد توسعه فضای سبز و توجه بیشتر مردم و مسوولان به این امر مهم باشیم.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در استان زنجان یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی جزو اراضی ملی به شمار می‌آید که ۱۰۰ هزار هکتار آن را جنگل‌ها تشکیل می‌دهد.

بهمن اسکندری با بیان اینکه هر هکتار جنگل می‌تواند اکسیژن ۱۰ نفر را در یک سال تامین کند افزود: باید تلاش فراوان در استان برای توسعه فضای سبز صورت گیرد و در این میان نقش مردم اساسی است.

وی افزود: نهادینه شدن فرهنگ درختکاری از اولویت های اداره کل منابع طبیعی استان است و در تلاش هستیم با اجرای این اصل شاهد توسعه فضای سبز در استان باشیم.

اسکندری افزود: عمده درختان جنگل‌های استان را ارس و زالزالک تشکیل می‌دهد و امیدواریم با تلاش مردم و همکاری نهادهای مختلف بتوانیم سطح جنگل‌های دست‌کاشت را توسعه دهیم.