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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۴

موگرینی :

توافق هسته ای با ایران در دسترس است

توافق هسته ای با ایران در دسترس است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد توافق هسته ای با ایران در دسترس و نیازمند تصمیمات سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: یک توافق هسته ای خوب با ایران در دسترس است.

وی در کنفرانس سیاست خارجی که در پایتخت لتونی برگزار شد،افزود متعهد است مذاکرات هسته ای با ایران به نتیجه ای خوب منتهی شود.

موگرینی در ادامه با اشاره آشکار به نگرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره توافق هسته ای با ایران گفت: معتقد هستم یک توافق هسته ای خوب در دسترس است و معتقدم اگر توافقی خوب نباشد انجام نخواهد شد و این پیامی است که ما باید به تمام شرکایمان و دوستانمان باید بدهیم.

وی افزود: در مسائل آخر مذاکرات، تصمیمات سیاسی بیشتر از گفتگوهای فنی دخیل هستند.

کد مطلب 2512540
پیمان یزدانی

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