رزمایش مدافعان ولایت تنها گوشه ای از توان بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین در خطبه های نماز جمعه این هفته در جمع نمازگزاران و بسیجیان شهرستان اظهارکرد: یکی از سنت های حسنه در دنیا احسان و نیکوکاری است که انجام دادن این فریضه بزرگ و الهی ثمره و ثواب زیادی را در بردارد.

وی افزود: باتوجه به قرارگرفتن در این ایام پر برکت و همچنین مراسم احسان و نیکوکاری و آغاز سال نو، می طلبد تا همه ما نسبت به یکدیگر کار خیر انجام داده و دنیا و زندگانی خود را نزد پروردگار بیمه کنیم.

حجت الاسلام شمس الدین با بیان اینکه قرآن مجموعه ای از سبک زندگی اسلامی است، بیان داشت: این کتاب الهی برای ما تدبیر و برنامه هایی فراوان دارد و با توجه به ثبت تاریخ گذشتگان و سرنوشت آنان باید از این کتاب الهی به عنوان یک راهنمای دینی استفاده کنیم.

امام جمعه بشرویه تمامی مردم و دانش آموزان را به سنت حسنه احسان و نیکوکاری دعوت کرد و افزود: اگر خواستار آینده ای خوب و خوش هستیم باید در راه خدا عمل خیر انجام داده و تا می توانیم به مستمندان و ایتام کمک کنیم چراکه آنان هم نیز در سال جدید چشم انتظار کمک های ما و خیرین هستند.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین گفت: آنچه که خدا به انسان از مال دنیا و تفضلات اخلاقی عطا فرموده فقط برای امتحان و آزمون الهی است لذا بهترین مردم کسانی هستند که دلسوز و به فکر دیگران بوده و در امر خیر و کمک رسانی از یکدیگر پیشی بگیرند.

وی در ادامه از توان رزمی بسیج و اجرای بزرگترین رزمایش مدافعان ولایت در استان و به خصوص شهرستان بشرویه تقدیر و تشکر کرد و افزود: این رزمایش گوشه ای از توان بسیج است و دشمنان بدانند هیچگاه توان زورگویی به این ملت را ندارند.

حجت‌السلام شمس الدین افزود: پیام این رزمایش ها فقط یک کلمه بوده و آن هم وحدت بین ملت ایران و رهبری است.

وی با اشاره به آغاز سال و مسافرت‌های ایام عید اظهارکرد: اقدامات شهرداری و دستگاه های مرتبط در زمینه زیباسازی شهر موجب شادابی و شور و نشاط برای مسافران و مردم شهر می شود.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین از اقدامات و تلاش های شبانه روزی صدا و سیمای استان در راستای انعکاس برنامه های صدا و سیما بر روی سیستم دستگاه های دیجیتال و دریافت این شبکه به صورت دیجیتال نیز قدردانی کرد.

امام جمعه شهرستان بشرویه همچنین در خصوص امر درختکاری و روز منابع طبیعی نیز گفت: وجود فضاهای مناسب و فراهم کردن بستر ذخیره آۀب های روان از جمله اقدامات کارکنان منابع طبیعی بوده که همگی سعی بر داشتن یک فضای مناسب در هر منطقه است.

حجت‌الاسلام شمس الدین خطاب به مسئولین و کارکنان منابع طبیعی گفت: در راستای شناسایی مناطق ضروری شهر برای کاشت درخت و تامین فضای مناسب تلاش کنند.