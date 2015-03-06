خواسته مردم، حفظ دستاوردهای هسته ای است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسحاق باقری گمنام با تأکید بر حقوق هسته‌ای ایران اظهار داشت: خواسته‌های مردم که در سخنان مقام رهبری متجلّی می‌گردد حفظ و حراست از دست آوردهای شهدای هسته‌ای است تا حق ملت ایران پایدار وزنده نگه‌داشته شود.

خطیب نماز جمعه آستانه اشرفیه، رزمایش بزرگ سپاه پاسداران را نشان از قدرت بلامنازع دفاعی ایران نام برد و افزود: رزمایش ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان، هشدار به کشورهای استکباری بود که نیروهای نظامی ایران هرگونه توهمات خیالی دشمن را با پاسخی کوبنده جواب خواهند داد.

وی بابیان اینکه ما قدرت دفاع از خود و منطقه راداریم یادآور شد: سپاه، ارتش، بسیج مردمی و نیروی‌های انتظامی درراه آرمان‌های انقلاب و دفاع از ارزش‌های شهدا آماده جان‌فشانی برای اسلام ، نظام و ملت ایران هستند.

باقری با اشاره به پیروزی‌های اخیر ملت عراق درباز پس‌گیری شهرهای اشغال‌شده توسط داعش گفت: گروه تروریستی داعش که زاییده امریکا، غرب و اسرائیل است برای ضربه زدن به اسلام و بانام اسلام در منطقه شکل گرفته اند.

امام‌جمعه موقت آستانه‌اشرفیه به جنایات داعش در کشتار مسلمانان و دیگر ادیان اشاره کرد و اظهار داشت: این گروه آدم کش و تروریستی که رسانه‌های غرب آن را مصداق حکومت اسلامی معرفی می‌کنند گروه بی‌بند و بارو قداره‌کشی هستند که با هر آیینی سر ستیز دارند و اهداف استکبار را در اسلام هراسی ترویج می‌کنند.

خطیب نماز جمعه آستانه‌اشرفیه با اشاره به‌روز درختکاری و ذکر روایتی از ائمه اطهار (ع) از مردم خواست که با پیروی از بزرگان اسلام درکاشتن درخت، برای شادابی طبیعت و محیط‌ زیست اقدام کنند.

باقری در بخشی دیگر از خطبه‌های نماز جمعه درباره اقدامات فدائیان اسلام در ترور سپهبد رزم‌آرا، و احمد کسروی و شهادت سید جمال الدین اسد آبادی مطالبی را بیان کرد.