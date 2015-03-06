سنت درختکاری در جامعه ترویج یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری با بیان اینکه فرهنگ منابع طبیعی باید بصورت نهادینه شود تاکید کرد: مازندران پوشیده از گیاهان نادر و عرصه های جنگلی است که باید حفظ شود.

وی همچنین با بیان اینکه باید در حفظ منابع طبیعی اهتمام جدی داشت گفت: سنت درختکاری بین مردم باید زنده نگه داشته شود.

آیت الله طبری با اشاره به اینکه مازندران مهد تشییع و مرکز حکومت علویان است عنوان کرد: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و مصادف بودن آن با ایام فاطمیه باید شان و منزلت این ایام را حفظ کرد.

امام جمعه ساری، تصریح کرد: فرهنگ علوی و اسلامی ما نباید با خرده فرهنگ های غربی آلوده شود زیرا مازندران مهد تشییع و مرکز حکومت علویان به شمار می رود.

وی همچنین به درپیش بودن چهارشنبه آخر سال اشاره و تصریح کرد: نباید روزهای پایانی سال را با حوادث تلخ کنیم و دستگاههای انتظامی استان باید مدیریت اساسی برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال داشته باشند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری به مذاکرات هسته ای و شکاف بین آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و گفت: این امر نشانه اقتدار و صلابت ایران اسلامی در جهان است.

وی با اظهار اینکه آمریکا و اسرائیل دروعگویان تاریخ هستند بیان داشت: نباید به تفرقه های خودساخته استکبار گران دلخوش کرد و باید هوشیار بود.