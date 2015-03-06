رزمایش نظامی سپاه پاسداران اقتدار ایران را نمایان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز نماز جمعه این هفته به امامت آیت الله شیخ مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در محل مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد.

علما در خطبه های امروز با تاکید بر اینکه قدرت نظامی ایران به میزانی افزایش یافته است که عامل مهمی در بازدارندگی تحرکات دشمن محسوب می شود، گفت: اقتدار جمهوری اسلامی ایران روز به روز در حال افزایش است و دشمنان همواره بر آن تاکید دارند.

وی به رزمایش پیامبر اعظم(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در این رزمایش ابعاد توانمندی نیروهای نظامی ما به خوبی به دشمنان معرفی شد تا آن ها بدانند که نمی توانند در مقابل ایران عرض اندام کنند.

علما گفت: یکی از مهم ترین ابعاد این رزمایش استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در سلاح ها بود که نشان دهنده توان داخلی جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه افزود: پس از برگزاری مقتدرانه رزمایش اخیر بود که شاهد تغییرهای آشکاری در نحوه موضع گیری و سخن گفتن دشمن در مقابل ایران هستیم.

علما تاکید کرد: دشمنان امروز دیگر خود اعتراف می کنند که نمی توانند در مقابل جمهوری اسلامی ایران بایستند و ما را به عنوان یک قدرت منطقه ای پذیرفته اند.

به گفته علما مواضع اخیر دولتمردان آمریکایی در قبال برنامه هسته ای ایران و اعتراف غرب به عدم توانایی در جلوگیری از پیشرفت هسته ای ایران، یکی از تاثیرات مهم رزمایش پیامبر اعظم (ص) بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از خطبه های این هفته به اهمیت درختکاری اشاره کرد و گفت: دین مبین اسلام و ائمه و بزرگان ما در بحث درختکاری توصیه های فراوانی دارند که نشان از اهمیت بالای این اقدام نیکو است.

وی گفت: کاشتن درخت علاوه بر اینکه محیط زندگی ما و محیط زیست را زیبا می کند به سالم نگه داشتن طبیعت کمک زیادی می کند.

علما تاکید کرد: زندگی ماشینی امروز آلودگی هایی را به وجود آورده است که نیازمند پاکسازی است و در این راستا باید کاشت درختان در طبیعت همواره مورد توجه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در پایان به اهمیت حفظ ارزش های دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: ما در مقابل شهدا مسئول هستیم که فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل های آینده منتقل کنیم.

وی افزود: شهدا افتخار بزرگی برای ما هستند و در این راستا باید در معرفی فداکاری های آنان کوشا باشیم.

به گفته علما اردوهای راهیان نور یکی از روش های مهم انتقال مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس است.

علما به فرموده مقام معظم رهبری در خصوص لزوم فعالیت در حوزه معرفی دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در این حوزه کارهای انجام نشده زیادی وجود دارد و به همین دلیل هم ما بایستی بیشتر به این حوزه بپردازیم.