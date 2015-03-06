بخش خصوصی توجه مناسبی به اقتصاد مقاومتی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین روشنک ظهر جمعه در نشست خبری که به منظور بررسی راهکارهای اقتصاد مقاومتی برگزار شد اظهار کرد: متاسفانه فضای خراسان رضوی از نظر نخبه پروری بسیار بسته است و این در حالی است که در استان های دیگر اینگونه نیست.

وی به فعالیت گسترده فعالان اقتصادی در اصفهان اشاره و عنوان کرد: این یک ایراد جدی در استان ما است که وقتی دنبال فعالان اقتصادی هستید فقط به نام چند نفر خاص برمی خورید.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: تاکنون در کشوربه مسائل خرد و ناچیزی پرداخته شده که درد اصلی فعالان اقتصادی نبوده است.

روشنک اظهار کرد: یک تصمیم کوچک در بحث اقتصاد مقاومتی خسارت زیادی بر تولید کنندگان وارد خواهد کرد.

وی افزود: مشکل ما در اقتصاد مقاومتی دو نوع نگاهی است که یکی رسیدن به اقتصاد شکوفا با تحقق اقتصاد مقاومتی است و دیگری دنبال کردن تحلیل های اقتصادی از نگاه اقتصاد کلان که هر دو یک راه میروند اما خشت شان به کجی گذاشته شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: بنده معتقدم از راه اقتصاد مقاومتی می توانیم به شکوفایی اقتصادی برسیم.

وی عنوان کرد: سیاست های مقام معظم رهبری همواره در نامگذاری سال ها بر اقتصاد مقاومتی که به بنگاه های خرد و متوسط توجه دارد اشاره کرده اند.

روشنک اظهار کرد:امروز اختلاف در بین فعالان اقتصادی دیدگاه آنها در توجه به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کلان حاکم بر کشور است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی با تاکید دوباره بر کاربردی بودن اقتصاد مقاومتی ابراز کرد: اگر اقتصاد کلان نگر ما راهکاری داشت ما تا کنون باید موفق عمل می کردیم.

وی افزود:در حالی که بدهکاری موقعه بدون دلیل و بدون جلب نظر طلبکار، از نظر مقام معظم رهبری جرم محسوب می شود فردی در این مملکت می گوید ما به معوقات بانکی مان افتخار می کنیم.

روشنک با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید شیشه ای باشد گفت: وقتی شما به دنبال فعالان اقتصادی هستید چرا نباید به ده هزار بنگاه اقتصادی خراسان رضوی دسترسی داشته باشیم.

وی ضمن انتقاد از فعال نبودن بسیاری از فعالان اقتصادی استان تاکید کرد: ما در حال حاضر از بین ده هزار فعال اقتصادی فقط حدود هزار و ۳۰۰ کارت فعال داریم که این یک ایراد بزرگ و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی حاشیه نشینی شهرها را یکی عوامل عدم توجه به اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: وقتی به بحث اشتغال در روستا ها توجه نکنیم روستائیان به حاشیه شهر ها می آیند و حاشیه نشینی اتفاق می افتد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه های صادر کنندگان و وارد کنندگان خراسان رضوی گفت: افرادی که به جای اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد کلان توجه دارند آیا تاکنون حتی یک راهکار برای کشاورزی که به دلیل کم آبی و خشکسالی به حاشیه شهر آمده ارائه کرده اند؟

بانک ها در مقابل تولید کنندگان عملکرد خوبی نداشتند

وی به سخت گیری بانک ها برای پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان اشاره و اظهار کرد: جمع خیلی کمی از وام گیرندگان که آمارشان زیر یک درصد بوده است باعث بد نامی بقیه تولید کنندگان شده اند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: البته بنده از عملکرد بانک ها دفاع نمی کنم و معتقدم بانک ها هم در مقابل تولید کنندگان عملکرد خوبی نداشته اند اما ما هم به عنوان تولید کننده باید معوقات مان را پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه در خراسان رضوی بسیاری از فعالان اقتصادی به اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارند تصریح کرد: تا کنون گام اساسی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی برداشته نشده است.

روشنک اشتغال و مسکن را نیاز جامعه دانست و عنوان کرد: در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید به این دو مسئله توجه ویژه داشته باشیم.

وی ضمن تاکید دوباره بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی گفت: بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش خصوصی و دولتی باید همگام با یکدیگر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند.

روشنک در پاسخ به این سوال که شما برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه گام هایی برداشته اید بیان کرد: امروز خود من مدعی هستم و باید رسانه های ما مطالبه کنند تا ببینیم چرا آنگونه که باید اقتصاد مقاومتی محقق نشده است.

روشنک به مزیت و جاذبه های گردشگری مشهد اشاره و بیان کرد: ما ظرفیت های فراوانی در زمینه جذب گردشگر داریم اما تاکنون در این بخش موفق نبوده ایم.

وی افزود: بزرگترین و مهم ترین زیر ساخت برای جذب گردشگر نگاه بخش های مختلف به این بخش است که باید اصلاح شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگای، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ساخت هتل تنها زیر ساخت مورد نیاز بخش گردشگری نیست و هتل ها فقط ۱۰ درصد زیر ساخت های مورد نیاز را تشکیل می دهند.

