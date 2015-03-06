برتری پدیده مقابل استقلال خوزستان در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پدیده خراسان و استقلال صنعتی خوزستان نخستین دیدار از هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال را از ساعت ۱۴:۳۰ امروز جمعه در ورزشگاه ثامن مشهد آغاز کردند که نیمه نخست این بازی را تیم پدیده با حساب یک بر صفر به سود خود پایان داد. محمد غلامی در دقیقه ۱۱ بازی زننده تنها گل این بازی بود.

بارش شدید باران در مشهد باعث شده بود زمین ورزشگاه ثامن کاملا لغزنده شده و در بخش‌هایی از زمین آب جمع شود که این موضوع کار دو تیم را برای ارایه کارهای تاکتیکی دشوار کرده است.