  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۲

هفته بیست و دوم لیگ برتر؛

برتری پدیده مقابل استقلال خوزستان در نیمه نخست

برتری پدیده مقابل استقلال خوزستان در نیمه نخست

دیدار تیم‌های فوتبال پدیده مشهد و استقلال صنعتی خوزستان در نیمه نخست با برتری شاگردان مرزبان خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پدیده خراسان و استقلال صنعتی خوزستان نخستین دیدار از هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال را از ساعت ۱۴:۳۰ امروز جمعه در ورزشگاه ثامن مشهد آغاز کردند که نیمه نخست این بازی را تیم پدیده با حساب یک بر صفر به سود خود پایان داد. محمد غلامی در دقیقه ۱۱ بازی زننده تنها گل این بازی بود.

بارش شدید باران در مشهد باعث شده بود زمین ورزشگاه ثامن کاملا لغزنده شده و در بخش‌هایی از زمین آب جمع شود که این موضوع کار دو تیم را برای ارایه کارهای تاکتیکی دشوار کرده است.

 

 

 

 

کد مطلب 2512582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها