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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۲

حجت الاسلام خاتمی:

باید وابستگی به نفت را کم و تولید را در کشور افزایش دهیم

باید وابستگی به نفت را کم و تولید را در کشور افزایش دهیم

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: باید وابستگی به نفت را کم کنیم و تولید را در کشور افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته زنجان  با بیان اینکه  مالیات باید پرداخت شود، چرا که پرداخت مالیات یک وظیفه است و همه اقشار به خصوص سرمایه‌داران باید مالیات خود را پرداخت کنند افزود: پرداخت مالیات وظیفه ای اجباری است و همه افراد به ویژه اقشار متول باید مالیات خود را به موقع و به اندازه پرداخت کنند.

وی ادامه داد: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد و راهکار تحقق آن افزایش تولید و صادرات و پرداخت مالیات است.

حجت الاسلام خاتمی  با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از چهار سال قبل با هوشیاری تمام آینده اقدامات خصمانه دشمنان را پیش بینی و برای جلوگیری از تحقق دسیسه های آنان اقدام به ارایه راهکار کردند افزود: دشمنان به خوبی می دانند که موفقیت اسلام در ایران می تواند این دین آسمانی را به عنوان الگوی مدیریت موفق به جهانیان معرفی کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه  همه تلاش دشمن این است که اسلام را در اداره جامعه ناکار آمد نشان دهد گفت: دشمنان قصد دارند با تشدید تحریم علیه ایران اسلامی ثابت کنند که ملتی که از اسلام بهره گرفت بویی از توسعه و پیشرفت نبرد.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه  دشمنان قصد دارند مانع از آن شوند که جمهوری اسلامی ایران روی پای خود بایستد افزود: دشمنان  دشمنان همواره کوشیده اند ایران اسلامی نتواند روند مطلوب توسعه و اقتدار را طی کنند  و به نقطه مورد نظر خود دست یابد تا برای دیگر کشورهای الگو شود.

وی ادامه داد: دولتهای استکباری و جهانخوار قصد دارند تا با تنگ کردن دامنه محاصره اقتصادی مانع از معرفی اسلام به عنوان الگوی موفق برای توسعه اقتصادی شوند.

وی به فرا رسیدن هفته منابع طبیعی و درختکاری اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی ثروت ملی تمام مردم است و ابزاری برای تداوم حیات بشریت به شمار می آید.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه   منابع‌طبیعی سرمایه ملی یک مملکت است و برای سرانه یک انسان و حیات یک جامعه موجودات زنده لازم است افزود:  باید به گونه ای از این ثروت خدادادی بهره برد و استفاده کرد که سهم آیندگان نیز باقی بماند و نابود نشود.

وی ادامه داد: توسعه زندگی شهری باعث تخریب منابع‌طبیعی شده است. همچنین طبق احادیث و روایات، پیامبر اکرم(ص) همواره در جنگ‌ها سفارش می‌کردند که هرگز درختان میوه را قطع نکنید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به آغاز اردوهای راهیان نور اشاره کرد و این سفر را فرصتی برای آشنایی با مناطق عملیاتی هشت سال جنگ تحمیلی برشمرد.

حجت الاسلام خاتمی  افزود: این سفر موجب می شود تا ارزشهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به نسل جوان و به ویژه دانش آموزان و دانشجویان منتقل شود

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان امام جمعه زنجان  در ادامه با اشاره به ایام فاطمیه، افزود: زهرای مرضیه یکی از معجرات بزرگ آفرینش و شاهکار عظیم خلقت است خداوند متعال، حضرت فاطمه(س) را قبل از آفرینش زمین و آسمان خلق کرده است و نور و بعد معنوی حضرت فاطمه(س) قبل از حضرت آدم خلقت یافته است.

 حجت الاسلام خاتمی گفت: حضرت فاطمه(س) شیعه را از آتش جهنم نگه می‌دارد و حب فاطمه(س) باعث سرد شدن آتش جهنم می‌شود.

کد مطلب 2512591

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