دیر بجنبیم ریزگردها به اردبیل می رسند/ لزوم ترویج سنت قرض الحسنه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل بمناسبت ۱۵ اسفند، روز درختکاری اضافه کرد: توسعه و حفظ فضای سبز و مواظبت از منابع طبیعی از عبادات مؤکد اسلام و جزو سیره معصومین (ع) و در زمان ما یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه درختان و پوشش گیاهی عامل توازن دما و آب و هوا در جهان است، تصریح کرد: یک هکتار جنگل کاج می تواند ۳۶ تن گرد و غبار را در عرض یک سال از محیط زندگی ما پاک و برطرف کند.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر لزوم توسعه فضای سبز در منطقه ادامه داد: ایجاد جنگل مصنوعی و فضای سبز در اطراف شهرهای بزرگ به منزله تأسیس کارخانجات تولید اکسیژن است.

وی با بیان اینکه با صنعتی شدن زندگی بشر و ازدیاد آلاینده ها، فقر اکسیژن در زندگی بشر بیداد می کند، ادامه داد: گازهای مهلک و خطرناک نظیر دی اکسید کربن در هوای شهرها سال به سال زیاد و سلامتی افراد را تهدید می کند. در چنین شرایطی مسأله درخت و درختکاری و توسعه فضای سبز راه حلی مناسب برای مبارزه با آلودگی های مذکور است.

عاملی وجود فضای سبز را در زوال بیماری هایی چون سل مؤثر دانست و از رسول خدا (ص) روایت کرد که «هرکس درخت خرما یا سدری را آب دهد گویا مؤمن تشنه ای را سیراب کرده است».

وی بر لزوم توجه به نظافت و پاکی محیط زیست در مکانهای سیاحتی استان تأکید کرد و مردم و شهروندان خواست خود تولیت حفظ منابع طبیعی و تطهیر محیط زیست را بر عهده گرفته و جزء فرهنگ فاخر استان قرار دهند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همچنین بمناسبت روز امور تربیتی و تربیت اسلامی بیان داشت: تربیت صحیح، اصلی ترین حق فرزند بر ذمه والدین و جامعه است و از این حق، سؤال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تربیت صحیح فقط حق نیست بلکه تکلیف هم هست، متذکر شد: ما تکلیف داریم فرزندان خود را صالح و مصلح تربیت کرده و آنها را از آتش نجات دهیم.

عاملی افزود: تمام تباهی های زندگی بشر از انسانهای تربیت نشده است؛ از فرزندانی است که پدر و مادرشان، حق تربیت را در خصوص آنها اداء نکرده­اند. گاهی یک طفل تربیت شده، یک رهبر صالح می شود و یک کشور را اصلاح و یک امت را نجات می دهد و گاهی هم در اثر سهل انگاری در اداء حق تربیت، یک طفل به یک رهبر ناصالحی مثل صدام تبدیل می شود و ملتها را به تباهی می کشد.

وی آموزه های دینی را اساس تربیت آرمانی دانست و به والدین تاکید کرد با حساسیت کامل نسبت به تربیت فرزندان، آنها را با قرآن و مراکز آموزش قرآن و مسجد و نمازهای جماعت و جمعه و منبر آشنا سازند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان خطاب به والدین یادآور شد: اگر می خواهید کار پیغمبری کنید، پا جای پای انبیا بگذارید و با انبیاء محشور شوید، جای دوری نروید؛ این مقامات در داخل منزل شماست؛ فرزندان خود را به نحو شایسته تربیت کنید.

وی با اشاره به اقدام متمولین اردبیلی که اخیرا وجه نقد خود را در قرض الحسنه های ۲.۵ درصدی گذاشته و ۲.۵ درصد را نیز خود تقبل کرده و نخواسته اند حتی این درصد از فقراء اخذ شود، تشکر و بر ضرورت توسعه قرض الحسنه به منظور گشایش کار نیازمندان تاکید کرد.

عاملی عنوان کرد: متمولین اگر قصد معامله با خداوند دارند به سراغ قرض الحسنه های ۲.۵ درصد بروند و با سپرده گذاری در این گونه قرض الحسنه ها و با فراهم کردن زمینه اعطاء وام، عزت خانواده های مستمند را حفظ نمایند.