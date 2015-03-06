ایران هرنوع تهدیدی راباقدرت پاسخ می دهد/از قطع درختان جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش مردم به تقوای الهی اظهار داشت: از خدا بترسید و خدا را حاضر و ناظر بر کارهای خود بدانید.

وی با بیان اینکه تقوا سرآغاز هر عمل صالح است، تصریح کرد: امام علی(ع) در رابطه با تقوا سه جمله گفتند که همه ما باید آنها را سرلوحه زندگی قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: سه جمله امام علی(ع) این است که تقوا درِ هر توبه است، تقوا ریشه حکمت و علم و تقوا موجب شرافت هر عمل انسان است.

حفظ محیط زیست و گسترش فضای سبز یک ضرورت است

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به جمعه ۱۵ ام اسفند ماه روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی گفت: حفظ محیط زیست و گسترش فضای سبز در زندگی امروزی یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه با گسترش شهر نشینی و ساخت و سازهای آپارتمانی نفس کشیدن در هوای سالم کار سخت و دشواری شده است، تصریح کرد: زندگی صنعتی باعث به خطر افتادن محیط زیست شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه چندسال است که شاهد تغییر آب و هوا در کشور هستیم و همین امر نیز باعث خشک شدن تالاب ها و چاه های آب شده است، افزود: میزان بارندگی ها هر سال کاهش می یابد و درختان خشک می شوند.

درختان بلوط در مخاطره جدی قرار گرفته اند

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه افزون بر همه این موارد متاسفانه شاهد پدیده گرد و غبار در کشور هستیم که همه این عوامل محیط زیست را به خطر انداخته است، اظهار داشت: در منطقه لرستان درختان بلوط که زیبایی خاصی به استان داده و مردم از این سرمایه بزرگ بهره مند می شوند امروز در مخاطره جدی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه در این شرایط باید درختکاری را بر خود یک امر لازم بدانیم، تصریح کرد: در هر نقطه ای که امکان درختکاری هست باید اقدام به کاشت درخت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه درختکاری یک وظیفه شرعی بوده و برای ادامه حیات بشر لازم و ضروری است، افزود: پیامبر گرامی اسلام در رابطه با اهمیت درختکاری فرمودند هر کسی درختی بکارد و در نگهداری آن بکوشد خداوند در برابر هر ثمر و میوه ای که از آن درخت به بار می نشیند به او پاداش می دهد.

اداره منابع طبیعی و شهرداری ها از قطع درختان جلوگیری کنند

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه از سوی دیگر در دین اسلام و احادیث و روایات قطع کردن درختان به شدت نهی شده و مورد نکوهش قرار گرفته است، گفت: امام صادق(ع) در رابطه با قطع درختان فرمودند درختان مثمر را قطع نکنید که خداوند بر شما عذاب فرو می فرستد.

وی با بیان اینکه در چند وقت اخیر مشاهده کردیم که مردم اهواز با چه شرایط بد آب و هوایی و گرد و غبار مواجه شده و سلامتی آنها به خطر افتاده بود، تصریح کرد: اگر اقدام جدی نکنیم در ادامه این روند سلامت مردم لرستان نیز به خطر می افتد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مسئله درختکاری را باید جدی بگیریم، افزود: اداره کل منابع طبیعی و همچنین شهرداری اجازه قطع درختان را به کسی ندهند چرا که قطع هر درخت به معنای به خطر افتادن جان یک انسان است.

جشن نیکوکاری نسیم رحمت را برای جامعه به ارمغان می آورد

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در آستانه آغاز سال نو اظهار داشت: جشن نیکوکاری یک کار ارزشمندی است که نسیم رحمت را برای جامعه به ارمغان می آورد.

وی با بیان اینکه جشن نیکوکاری وحضور در آن یک کار خداپسندانه است، تصریح کرد: شرکت در جشن نیکوکاری نشانه نوع دوستی، احساس وظیفه دینی، دوری از دلبستگی به دنیا و پیروی از سنت معصومین(ع) است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه خوب است که در آغاز سال نو دیگران را نیز در شادی های خود شریک کنیم، افزود: وقتی دست نوازشی بر سر یک یتیم کشیده می شود امید به زندگی به او برگردانده می شود.

افزایش معنویت و بصیرت نتیجه کاروان های راهیان نور

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه روز ملی راهیان نور گفت: یکی از کارهای ارزشمند پس از دوران دفاع مقدس مسئله کاروان های راهیان نور بوده که قشرهای مختلف مردم می روند و از مناطق عملیاتی بازدید می کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه راهیان نور معنویت و بصیرت است، تصریح کرد: وقتی انسان به مناطق عملیاتی می رود و محل شهادت شهدا را می بیند بر معنویت وی افزوده می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با یادآوری اینکه در بازدید از مناطق عملیاتی انسان با فداکاری ها و ایثارگری های جوانان رزمنده اسلام آشنا می شود، اظهار داشت: وجب به وجب خاک ایران اسلامی به برکت خون شهدا و فداکاری جوانان به دست آمده و حفظ شده است.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: مسئولان نیز باید کمک کنند تا این حرکت ارزشمند، جهادی و خودجوش ادامه پیدا کند.

رزمایش پیامبر اعظم(ص) توان موشکی ایران را به نمایش گذاشت

وی در ادامه سخنان خود به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم(ص) اشاره کرد و گفت: برگزاری این رزمایش گوشه ای از قدرت ایران را به رخ دشمنان کشید و اثر بسیار بالایی داشت و باعث شد خیلی ها حساب کار خود را بکنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این رزمایش پاسخی به آمریکایی ها بود، تصریح کرد: در این رزمایش توان موشکی ایران و تجهیزات جدید نیروهای نظامی ایران به نمایش گذاشته شد که ثابت کرد حرف آمریکایی ها مبنی بر اینکه همه گزینه ها حتی گزینه نظامی روی میز است چیزی جز یک حرف مفت نیست.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه دشمنان ایران اسلامی با همکاری چندین کشور دیگر رزمایش خود را در آب های خلیج فارس و عمان برگزار می کند، افزود: اما ایران اسلامی به تنهایی توانست رزمایش خود را در دریا و خشکی برگزار کرده و قدرت خود را نشان دهد.

امروز همه دشمنان به ظرفیت های دفاعی ایران واقف هستند

وی با اشاره به اینکه این رزمایش پاسخ دندان شکنی به یاوه گویی های نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا بود، گفت: نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس گفته بود که اسرائیل به تنهایی می تواند به ایران حمله کند و حالا باید گفت اگر شما این قدرت را دارید و جرات می کنید بیاید شانس خود را در برابر قدرت نظامی ایران امتحان کنید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز همه دشمنان و معاندان ایران اسلامی به خوبی بر ظرفیت های دفاعی ایران واقف هستند، تصریح کرد: همه می دانند ایران در همان لحظه اولیه قادر است هر نوع تهدیدی را با قدرت پاسخ دهد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی نتوانست در برابر گروه حماس و حزب الله لبنان بایستد حالا می خواهد در برابر ایران ایستادگی کند؟ افزود: این رزمایش برای کشورهای حاشیه خلیج فارس این پیام را داشت که نباید چشمشان به قدرت های خارجی باشد و می توان امنیت خلیج فارس را تنها با کمک همسایگان تامین کرد.

مسئولان کارنامه عملکرد خود را در رابطه با شعار سال بررسی کنند

وی در ادامه با اشاره به اینکه در پایان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی قرار داریم، گفت: خوب است که هر فرد، ارگان و مسئولی بیاید کارنامه خود را در این دو موضوع بررسی و نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: اقتصاد و فرهنگ یک شعار ادامه دار است، چرا که تلاش دشمنان در این چند سال اخیر در همین دو موضوع متمرکز شده است.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: راه مقابله با این تهدیدها و توطئه ها روی آوردن به اقتصاد مقاومتی و فرهنگ قرآن و عترت است.