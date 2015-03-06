سخنان نتانیاهو در آمریکا نشانه وحشت صهیونیستها از ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های این هفته نماز جمعه چناران با اشاره به سخنان نتانیاهو درکنگره آمریکا گفت: بالاخره پس از هفته‌ ها جار و جنجال درباره سخنراني نخست وزير رژيم صهيونيستي در كنگره آمريكا درباره مذاكرات هسته‌ ای با ايران و هشدار نسبت به عواقب احتمالی آن اين سخنرانی انجام شد.

وی افزود: ماه ها آمريكايي‌ ها با نمايش تقابل و كشمكش كاخ سفيد وكنگره مي‌ خواستند امتيازات مورد نظر خود را در مذاكرات هسته‌ ای به‌ دست بياورند كه با هوشمندی و ايستادگي جمهوری اسلامي اين موضوع به نتيجه دلخواه واشنگتن منجر نشد.

وی گفت: پس از اين شكست، نتانياهو ماموريت يافت تا جای كنگره را در اين نمايش بگيرد و دو قطبی دروغين و جديد آمريكا اسرائيل را عرضه كند.

وی ادامه داد: حرف‌هاي مفت نتانياهو در كنگره اگرچه موجب تمسخر رسانه‌ هاي حتی غربی قرار گرفت اما براي برخي ذوق‌ زدگان توافق ژنو گران تمام شد چراكه مشخص شد شعار صهيونيست‌ ها مبنی بر مخالفت با مذاكرات و توافق چيزی جز يك توهم نيست و درد آن‌ها تنها فعاليت هسته‌ ای جمهوری اسلامي نیست.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: اظهارنظرهای غربی ها نشان مي‌ دهد كه غرب اگر چه واقعيت نفوذ ايران در منطقه را پذيرفته و تلاش دارد تا متحدان عرب خود را نيز نسبت به آنچه تهديد ايران مي‌ خوانند مديريت كند اما اين هنوز به معنی چرخش واشنگتن به‌ سوی تهران در منطقه نيست.