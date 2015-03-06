افزایش کیفیت و حمایت از تولید داخل لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی پورمحمدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه مراغه با بیان اینکه افزایش کیفیت تولیدات داخلی باعث بالا رفتن اقبال مردم برای خرید این کالاها می شود، گفت: حمایت از تولید کننده های داخلی نیز در شرایط فعلی اقتصاد کشور ضروری است.

وی با اشاره به اینکه ورود مردم به اقتصاد لازمه موفقیت کشور در این عرصه است، گفت: بدون شک هرجایی که مردم ما با عزم جدی ورود پیدا کرده اند موفقیت های بزرگی حاصل شده و اکنون نیز اگر مردم عزمی جدی برای ورود به اقتصاد داشته باشند و آن را در دست گیرند می توانیم علاوه بر خروج از بحران در اقتصاد داخلی نیز به خوداتکایی برسیم.

امام جمعه مراغه با بیان اینکه مسئولان باید در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی به پتانسیل های موجود در تمام نقاط کشور توجه کنند، اظهار داشت: خروج از اقتصاد نفتی و عدم اتکا به درآمدهای دولتی در شرایط فعلی ضروری است.

وی به افزایش درآمدهای مالیاتی و ارتقای بهره وری با کاهش هزینه تولید تاکید کرد و افزود: نها راه برون رفت از تحریم ها، خارج شدن از اقتصاد وابسته به نفت است.

حجت الاسلام پورمحمدی به هفته احسان و نیکوکاری نیز اشاره کرد و گفت: در این روزها که به عید نوروز نزدیک می شویم باید توجه ویژه ای به فقرا کرده و از آنها حمایت کنیم.

وی همچنین به فرا رسیدن ایام فاطمیه و همزمانی آن با ایام نوروز اشاره کرد و ابراز داشت: نباید این ایام تحت الشعاع عید نوروز واقع شود و مردم در کنار صله ارحام و دید و بازدید حرمت این ایام را نیز حفظ کنند.