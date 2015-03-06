بزرگراه اهر–تبریز دغدغه‌ مهم اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار، توحید اخلاقی ظهر جمعه در جلسه بررسی آخرین وضعیت مسکن مهر و حوزه راه شهرستان اهر با بیان اینکه دو قطعه این بزرگراه از سمت اهر و همچنین از سمت تبریز در حال احداث است، افزود: احداث مابین این دو قطعه نیز به محض واگذاری به پیمانکار شروع به ساخت می شود.

وی اظهار داشت: اگر اعتبارات لازم این بزرگراه به موقع اختصاص یابد در سال آتی سعی می کنیم احداث این بزرگراه مهم و حیاتی منطقه به اتمام برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی گفت: قطعه اول بزرگراه اهر – تبریز از طرف اهر در نیمه اول سال ۹۴ به محض مساعد شدن هوا با آسفالت ریزی مسیرهای باقی مانده به طور کامل زیربار ترافیک می رود.

وی در خصوص ماشین آلات سنگین برف روبی موجود در استان نیز ادامه داد: در این ارتباط اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی سعی می کند با اولویت راه های اصلی و فرعی نسبت به بازگشایی راه ها در صورت بارش برف اقدام کند.

اخلاقی سپس با اشاره به اینکه احداث مسکن مهر در شهرستان اهر از پیشرفت خوبی برخوردار است، گفت: حل مابقی مشکلات مسکن های مهر اهر نیز با بررسی های همکاران رفع شده است و یا در حال رفع شدن است.

در این جلسه فرماندار شهرستان اهر نیز خواستار حل مشکلات بعضی از مساکن مهر از لحاظ تسهیلات بیشتر برای تکمیل و یا مساکن راکد مانده و یا در شرف اتمام شد.

سیدمحمد عابدی یکی از خواسته های مردم و مسئولان شهرستان اهر را اتمام بزرگراه اهر – تبریز در اسرع وقت اعلام کرد و از مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی خواستار عنایت ویژه در این زمینه شد.