ژاپن به دنبال ایجاد سرویس اطلاعات برون مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن درصدد ایجاد یک سرویس اطلاعلاتی خارجی مشابه ام آی 6 انگلستان است.

نمایندگان حزب حاکم ژاپن به دنبال برداشتن محدودیت های قانون اساسی این کشور بر سر راه عملیات های این کشور در خارج از ژاپن هستند که از 70 سال پیش این محدودیت ها برقرار است.

ایده ایجاد سازمان اطلاعات خارجی توسط ژاپنی ها پس از کشته شدن دو تبعه این کشور به دست داعش در سوریه در ماه های اخیر قوت گرفته است.

نمایندگان جزب حاکم لیبرال دموکرات امیدوارند پس از دیدار از کشورهای دیگر مانند انگلیس پیشنهادهای خود را در این خصوص در فصل پاییز به پارلمان این کشور ارائه خواهند کرد.

