ضرورت احداث واحدهای تولیدی توسط انجمن حمایت از زندانیان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی اکبر بنی هاشمی بعد از ظهر جمعه در نشست اعضای هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بناب با بیان اینکه هر انجمنی باید برای اداره مجموعه خود برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته باشد، افزود: انجمن حمایت از زندانیان بناب با آغاز و گذشت مدت کوتاهی از آغاز بکار آن کارنامه موفقی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه اگر انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بناب می خواهد روی پای خود بایستد باید به سمت تامین درآمدها و ایجاد اشتغال پایدار گام بردارد، اظهار داشت: بدون شک با حمایتی که سیستم قضایی شهرستان از این انجمن تازه تأسیس و نوپا می کند، در آینده نزدیک این انجمن به یکی از انجمنهای فعال و موفق تبدیل خواهد شد.

مدیرکل زندانهای آذربایجان شرقی تصریح کرد: به منظور ایجاد زمینه های اشتغال و توانمندسازی زندانیان آزاد شده و با توجه به اهمیت آموزش و هدفمند و کسب مهارت بر اساس نیازهای بازار کسب و کار و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار با هدف کاهش ضریب بازگشت مجدد به زندان و بهره برداری از ظرفیت و پتانسیل سازمان صنعت، معدن و تجارت، تفاهم نامه همکاری بین اداره کل زندانها و اداره کل صنعت، معدن و تجارت منعقد شده است.

بنی هاشمی با اشاره به اینکه انجمن حمایت از زندانیان بناب می تواند با راه اندازی برخی واحدها و کارگاه های کوچک در زمینه تولید کفش، لباس، پاکتهای زباله در راستای ایجاد درآمد پایدار برای انجمن گام های لازم را بردارد، ادامه داد: باید از زندانیان و خانواده های آنها حمایت های ویزه ای صورت گیرد.