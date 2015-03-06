لزوم حفاظت از منابع طبیعی/کمک به همنوع یکی از آموزه های دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا امین راستی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج به ایام هفته منابع طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی به ویژه در شرایط فعلی جامعه یکی از نیازهای لازم و ضروری است و به همین دلیل باید به این مهم به صورت ویژه توجه شود.

وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی در روند زندگی سالم اقشار مختلف مردم عنوان کرد: در آموزه‌های اسلامی به حفظ منابع طبیعی و استفاده درست از نعمت‌های الهی تاکیدات شده است و به همین دلیل ما به عنوان مسلمان باید به این مهم توجه داشته باشیم.

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به مخاطرات حوزه منابع طبیعی برای زندگی انسانها افزود: حفاظت از منابع طبیعی از اهم واجبات بوده و باید هر فرد مسلمان در این خصوص احساس مسئولیت نماید.

وی بر رسالت و مسئولیت ادارات و سازمان های دولتی در حوزه حفظ منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی امر و تشکل‌های مردم‌نهاد برای نهادینه‌کردن فرهنگ درخت‌کاری در جامعه تلاش نمایند.

ماموستا راستی در بخشی دیگر از خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبریک سالگرد تأسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به کارکنان این نهاد انقلابی و ایام هفته نیکوکاری، بیان کرد: کمک به نیازمندان و مستمندان از جمله اموری است که به سلامت جامعه کمک شایان توجهی می‌نماید.

وی افزود: بسیاری از ناملایمات اجتماعی با همدلی و انسجام اقشار مختلف مردم رفع خواهد شد و نهادی خیرخواهانه هم‌چون کمیته امداد با تکیه بر توان خیرین برای کمک به مستمندان جامعه تلاش می‌کند لذا انتظار می‌رود افراد متمول جامعه به تقویت این نهاد کمک نمایند.

امام جمعه موقت سنندج به آغاز جشن نیکوکاری و هفته احسان و نیکوکاری در کشور اشاره کرد و گفت: تعالی و عزت جامعه اسلامی در گرو انسجام و اتحاد همه اقشار مردم بوده و انتظار می‌رود در جشن نیکوکاری امسال نیز شاهد حضور گسترده هموطنان باشیم.

ماموستا راستی بیان کرد: فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای اشتغال و ازدواج جوانان، کمک به خانواده‌های نیازمند جامعه از جمله اموری است که باید در اولویت قرار گیرد و همه مردم و مسئولان نسبت به تحقق آن احساس مسئولیت کنند.

وی بر انسجام و اتحاد همگانی در برابر توطئه‌های دشمنان به عنوان یکی از ضرورت های اصلی تاکید کرد و گفت: در سایه هوشیاری و بصیرت روزافزون می‌توانیم عزت و تعالی همیشگی کشور را رقم بزنیم.

امام جمعه موقت سنندج در پایان سخنان خود در خطبه های نماز جمعه افزود: امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار از دستاوردهای خود دفاع می کند و این مهم به برکت حضور مردم در صحنه ه دست آمده است.