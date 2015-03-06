به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند بعد از ظهر جمعه در نشست با مسئولان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس اظهار داشت: پارس جنوبی به عنوان یک منطقه بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد و انرژی کشور است و شاهد توسعه گسترده این منطقه هستیم.

معاون وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی ادامه داد: آموزش های فنی و حرفه ای از اهمیت بسیار زیادی در زمینه ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی برخوردار است و حمایت مناسبی برای توسعه این بخش خواهیم داشت.

وی فنی و حرفه‌ای را به عنوان یکی از ابزارهای قدرت نرم برای کشور مطرح کرد و اذعان داشت: ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یک بسترسازی برای رسیدن به انواع دیپلماسی عمومی، اجتماعی، فرهنگی و انرژی است.

پرند یکی از روش‌های موثر در امر اشتغال را اعزام نیروی کار به خارج از کشور دانست و افزود: متاسفانه طی سال‌های گذشته اعزام نیروی کار به خارج از کشور مورد غفلت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مهارت‌های کار با کامپیوتر نیاز هر فرد است، اضافه کرد: صنایع کشور در تعامل با سازمان فنی و حرفه‌ای، دوره‌های تخصصی پیشنهاد دهند تا پس از آن کارجویان با مشاوره و هدایت شغلی مشغول به کار شوند.

وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی در پایان خاطرنشان ساخت: ۶۵ درصد از آموزش های فنی و حرفه ای منتج به اشغال کارجویان می شود.