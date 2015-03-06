توقف خانگی پدیده مشهد مقابل استقلال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت 14:30 امروز جمعه با دیدار تیم‌های پدیده خراسان و استقلال صنعتی در ورزشگاه ثامن مشهد آغاز شد که جدال این دو تیم در پایان با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

نیمه اول این دیدار که به خاطر بارش باران در زمین لغزنده برگزار شد با برتری یک بر صفر پدیده خاتمه یافت. محمد غلامی در دقیقه 11 این دیدار زننده تنها گل این نیمه به سود میزبان بود. در نیمه دوم این بازی تیم استقلال صنعتی بازی رو به جلو را در دستور کار قرار داد و در دقیقه 66 روی ضربه مهدی مومنی به گل رسید.